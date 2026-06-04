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रांची सदर अस्पताल ने बढ़ाया झारखंड का मान, 'MusQan' सर्टिफिकेशन, 96.61% स्कोर के साथ झारखंड में पाया पहला स्थान

रांची सदर अस्पताल को 'MusQan' सर्टिफिकेशन मिला है. राज्य का पहला ऐसा अस्पताल बना जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेश मिला है.

RANCHI SADAR HOSPITAL
सदर अस्पताल, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 1:40 PM IST

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रांची: झारखंड ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, रांची सदर अस्पताल को “MusQan” सर्टिफिकेशन मिला है. 96.61 प्रतिशत अंक के साथ यह राज्य का पहला अस्पताल बन गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर का यह प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशन मिला है. यह उपलब्धि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के अंतर्गत संचालित MusQan कार्यक्रम के आकलन में हासिल की गई. इस मूल्यांकन में अस्पताल के विभिन्न विभागों का प्रदर्शन बेहद उत्कृष्ट रहा.
स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) ने 98 प्रतिशत, पीडियाट्रिक वार्ड ने 97.96 प्रतिशत और पीडियाट्रिक ओपीडी ने 93.84 प्रतिशत अंक प्राप्त किए.

क्या है MusQan कार्यक्रम

MusQan कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसका उद्देश्य जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल (Child Friendly) स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

जानकारी देते अभियान निदेशक (Etv Bharat)

दो दिनों तक चला था राष्ट्रीय आकलन

सदर अस्पताल, रांची में 29 और 30 अप्रैल 2026 को नेशनल मूल्यांकनकर्ता टीम के द्वारा MusQan का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया गया. इस दौरान अस्पताल की सेवाओं, मरीजों के अधिकारों, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, गुणवत्ता प्रबंधन और चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण जैसे सभी मानकों की गहन जांच की गई. अस्पताल ने इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की है.

कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का नतीजा हैः उपाधीक्षक

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल के हर स्टाफ के समर्पण के साथ टीम वर्क और स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, NHM के अभियान निदेशक के दिशा निर्देश और कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि यह बड़ी सफलता हमें मिली है. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अन्य सहयोगी कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है.

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि 96.61 प्रतिशत स्कोर के साथ MusQan सर्टिफिकेशन प्राप्त करना रांची और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि अब लक्ष्य इस गुणवत्ता को लगातार बनाए रखना और राज्य के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है, ताकि हर बच्चे को बेहतर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके.

अन्य सदर अस्पतालों को भी विकसित करने की योजना

रांची सदर अस्पताल को 'MusQan' प्रमाणन प्राप्त होने पर सभी को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि यह बेहद गौरव का क्षण है. 2 जून को ही विभागीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सदर अस्पताल जैसी सुविधाएं राज्य के सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अन्य जिला अस्पतालों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं, ऐसे में विभाग की पूरी कोशिश है कि रांची सदर अस्पताल की तरह अन्य जिलों के सदर अस्पताल भी विकसित हो ताकि वहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके.

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