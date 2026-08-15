ETV Bharat / state

देवेंद्र महतो समेत तीन अनशनकारियों का कैसा है स्वास्थ्य, रांची सदर अस्पताल प्रबंधन ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन

अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो व अन्य दो अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी करते सदर अस्पताल के पदाधिकारी व चिकित्सक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा और राहुल का इलाज सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है. आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अस्पताल से धरना स्थल जाकर झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की देवेंद्र नाथ महतो की जिद के बाद एचडीयू में ही पुलिस और देवेंद्र नाथ महतो के बीच हुई धक्का-मुक्की हुई. इसके कुछ देर बाद रांची सदर अस्पताल की ओर से देवेंद्र नाथ महतो एवं अन्य अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया.

तीनों अनशनकारियों की स्थिति डिस्चार्ज के लायक नहीं-डॉ. अमृता

अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो और अन्य अनशनकारियों का लगातार इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और वह सिर्फ पानी पी रहे हैं. ऐसे में उनके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के साथ-साथ कीटोन बॉडी पाया गया है. यही स्थिति दूसरे अनशनकारी हबीबा और राहुल की भी है. डॉ.अमृता ने बताया कि जब कोई व्यक्ति लंबे दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं करता है तो शरीर अपने ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए चर्बी को तोड़ता है, इसी प्रक्रिया में कीटोन बनता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में तीनों को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती है.

देवेंद्र नाथ महतो व अन्य दो अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जानकारी देते रांची सदर अस्पताल के चिकित्सक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवेंद्र नाथ महतो ने धरनास्थल जाने का किया था आग्रह-डॉ. हरिश्चंद्र

छात्र आंदोलन में अनशन की वजह से अस्पताल में भर्ती तीनों आंदोलनकारियों के इलाज के लिए बनाई गई कमेटी को लीड कर रहे डॉक्टर हरिश्चंद्र ने माना कि आज सुबह देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल प्रबंधन से यह आग्रह किया था कि उन्हें धरना स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने इससे इनकार कर दिया था.

उन्होंने कहा कि चिकित्सक का काम मरीज का इलाज करना है और उन्हें सही सलाह देना है. डॉक्टर ने उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें दोबारा धरना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी थी. बाकी यहां पर प्रशासन के साथ उनका क्या हुआ इससे अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टरों को विशेष मतलब नहीं है.

धक्का-मुक्की में देवेंद्र महतो को कोई चोट नहीं आई-डॉ. बिमलेश