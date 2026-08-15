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देवेंद्र महतो समेत तीन अनशनकारियों का कैसा है स्वास्थ्य, रांची सदर अस्पताल प्रबंधन ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन

रांची सदर अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत दो अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है.

Health of Devendranath Mahato
अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो व अन्य दो अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी करते सदर अस्पताल के पदाधिकारी व चिकित्सक. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 6:43 PM IST

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रांची: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा और राहुल का इलाज सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है. आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अस्पताल से धरना स्थल जाकर झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की देवेंद्र नाथ महतो की जिद के बाद एचडीयू में ही पुलिस और देवेंद्र नाथ महतो के बीच हुई धक्का-मुक्की हुई. इसके कुछ देर बाद रांची सदर अस्पताल की ओर से देवेंद्र नाथ महतो एवं अन्य अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया.

तीनों अनशनकारियों की स्थिति डिस्चार्ज के लायक नहीं-डॉ. अमृता

अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो और अन्य अनशनकारियों का लगातार इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और वह सिर्फ पानी पी रहे हैं. ऐसे में उनके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के साथ-साथ कीटोन बॉडी पाया गया है. यही स्थिति दूसरे अनशनकारी हबीबा और राहुल की भी है. डॉ.अमृता ने बताया कि जब कोई व्यक्ति लंबे दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं करता है तो शरीर अपने ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए चर्बी को तोड़ता है, इसी प्रक्रिया में कीटोन बनता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में तीनों को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती है.

देवेंद्र नाथ महतो व अन्य दो अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जानकारी देते रांची सदर अस्पताल के चिकित्सक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवेंद्र नाथ महतो ने धरनास्थल जाने का किया था आग्रह-डॉ. हरिश्चंद्र

छात्र आंदोलन में अनशन की वजह से अस्पताल में भर्ती तीनों आंदोलनकारियों के इलाज के लिए बनाई गई कमेटी को लीड कर रहे डॉक्टर हरिश्चंद्र ने माना कि आज सुबह देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल प्रबंधन से यह आग्रह किया था कि उन्हें धरना स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने इससे इनकार कर दिया था.

उन्होंने कहा कि चिकित्सक का काम मरीज का इलाज करना है और उन्हें सही सलाह देना है. डॉक्टर ने उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें दोबारा धरना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी थी. बाकी यहां पर प्रशासन के साथ उनका क्या हुआ इससे अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टरों को विशेष मतलब नहीं है.

धक्का-मुक्की में देवेंद्र महतो को कोई चोट नहीं आई-डॉ. बिमलेश

एक सवाल के जवाब में रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि आज सुबह दोबारा धरना स्थल पर जाने की जिद कर रहे देवेंद्र नाथ महतो को रोके जाने के क्रम में जो धक्का-मुक्की हुई थी उसकी वजह से देवेंद्र महतो को कोई शारीरिक क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है.

उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि अस्पताल प्रबंधन तीनों अनशनकारियों के इलाज में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अगर अनशनकारी बेहतर इलाज के लिए कहीं दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अस्पताल की ओर से कोई रोक नहीं है.

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के बड़े भाई धनेश्वर महतो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुझे अपने भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा-धनेश्वर महतो

देवेंद्र नाथ महतो के साथ आज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की की घटना का पता चलने पर गांव से चलकर सदर अस्पताल पहुंचे उनके बड़े भाई धनेश्वर महतो ने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो उनका छोटा भाई है. उन्होंने कहा कि वह अस्पताल में भर्ती अपने भाई देवेंद्र नाथ महतो मिलने अपना आधार कार्य लेकर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस-प्रशासन के लोगों ने उन्हें उनके भाई देवेंद्र नाथ महतो से मिलने नहीं दिया.

उन्होंने कहा कि मेरा भाई का क्या इलाज हो रहा है, कैसा इलाज हो रहा है, उसकी तबीयत कैसी है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है. जबकि हमारी इच्छा है कि बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल से किसी दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाऊं, लेकिन इसकी भी अनुमति अस्पताल प्रबंधन या रांची पुलिस प्रशासन के लोग नहीं दे रहे हैं.

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