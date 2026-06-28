रांची रोड रनर्स की ओर से सामूहिक दौड़ का आयोजन, फिटनेस को बनाया जन आंदोलन
रांची रोड रनर्स ने अपनी पहली वर्षगांठ के दौरान फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया.
Published : June 28, 2026 at 2:39 PM IST
रांची: राजधानी रांची के सक्रिय रनिंग ग्रुप रांची रोड रनर्स (Ranchi Road Runners-RRR) ने रविवार को अपनी पहली वर्षगांठ उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रुप के सदस्य एकत्र हुए और सामूहिक दौड़ के साथ फिटनेस, अनुशासन के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया.
सबसे सक्रिय रनिंग समुदाय के रूप में बनाई पहचान
करीब एक साल पहले ग्रुप कैप्टन सैकत चौधरी (सेवानिवृत्त) की पहल पर शुरू हुए रांची रोड रनर्स ने बहुत कम समय में शहर के सबसे सक्रिय रनिंग समुदाय के रूप में अपनी पहचान बनाई है. आज इस समूह से विभिन्न आयु वर्ग के सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं. इसमें विद्यार्थी, युवा, पेशेवर, वरिष्ठ नागरिक, रक्षा सेवाओं के पूर्व अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षक, उद्यमी और गृहिणियां भी शामिल हैं. समूह का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं, बल्कि लोगों को नियमित व्यायाम, फिटनेस और सकारात्मक जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना है.
नये सदस्यों को अभियान में जोड़ने का संकल्प
वर्षगांठ समारोह के दौरान सदस्यों ने पिछले एक साल की उपलब्धियों को साझा किया. इस दौरान उन धावकों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैराथन तथा रनिंग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रांची का नाम रोशन किया. कार्यक्रम में नए सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी ने भविष्य में अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प लिया.
जागरूकता दौड़ का आयोजन
रांची रोड रनर्स नियमित रूप से शहर के अलग-अलग मार्गों पर मॉर्निंग रन, एंड्योरेंस रन, फिटनेस सेशन और जागरूकता दौड़ का आयोजन करता है. समूह समय-समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में भी भाग लेता है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है.
जीवन में अनुशासन के लिए बेहतर समुदाय को तैयार करना जरूरी
समूह के संस्थापक ग्रुप कैप्टन सैकत चौधरी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि रांची रोड रनर्स का उद्देश्य केवल एक रनिंग क्लब बनाना नहीं है बल्कि एक ऐसा समुदाय तैयार करना है, जहां लोग एक-दूसरे को बेहतर स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करें.
रांची में तेजी से विकसित हो रही है फिटनेस संस्कृति
उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक साल में लोगों का जो समर्थन और उत्साह मिला है, उससे यह स्पष्ट है कि रांची में फिटनेस संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है और आने वाले समय में समूह और भी बड़े स्तर पर गतिविधियों का आयोजन करेगा तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित दौड़ और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.
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