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संकट में रांची के रेस्टोरेंट, गैस सिलेंडर नहीं होने से लकड़ी-कोयले पर बन रहा खाना

मिडिल ईस्ट युद्ध का अब झारखंड में भी पड़ने लगा है. कमर्शियल LPG संकट से रेस्टोरेंट-होटल परेशान हैं.

Gas cylinder crisis
चूल्हे पर बन रहा खाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 3:59 PM IST

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रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य

रांची: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब देश के शहरों तक दिखाई देने लगा है. कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से राजधानी रांची के रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की चिंता बढ़ गई है. पिछले तीन दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं. अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं.

ईटीवी भारत की पड़ताल

ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी के प्रमुख रेस्टोरेंट में स्थिति का जायजा लिया. कई जगहों पर गैस के चूल्हे बंद पड़े मिले, जबकि खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले के चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है. रेस्टोरेंट के अंदर कई टेबल और कुर्सियां खाली दिखीं. संचालकों का कहना है कि गैस की कमी के कारण अब केवल सीमित मात्रा में ही भोजन तैयार किया जा रहा है. कई रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि फिलहाल वे केवल पहले से मिले बल्क ऑर्डर या बुकिंग के आधार पर ही खाना बना पा रहे हैं.

रेस्टोरेंट का जायजा लेते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

ऑनलाइन ऑर्डर बंद

ऑनलाइन ऑर्डर भी काफी हद तक बंद कर दिए गए हैं. उनका कहना है कि पर्याप्त गैस नहीं होने के कारण ग्राहकों को समय पर भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है, जिससे व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है. रेस्टोरेंट मैनेजर आयुष ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित हो गई है. उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों से लगातार प्रयास करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि जिस तरह अस्पताल और कुछ जरूरी संस्थानों को गैस का कोटा दिया जा रहा है, उसी तरह रेस्टोरेंट और होटलों के लिए भी सीमित कोटा तय किया जाना चाहिए, ताकि व्यवसाय पूरी तरह ठप न हो.

भोजन पकाने में हो रही है परेशानी

एक रेस्टोरेंट के हेड कुक ने बताया कि उनके यहां पहले से ही शादी और अन्य कार्यक्रमों की कई बुकिंग हैं. लेकिन पर्याप्त गैस सिलेंडर नहीं होने के कारण खाना बनाने में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर जल्द गैस की व्यवस्था नहीं हुई तो कार्यक्रमों में आने वाले लोगों को सेवा देना मुश्किल हो जाएगा, जिससे आयोजकों और रेस्टोरेंट दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Gas cylinder crisis
चूल्हे पर बन रहा खाना (ETV Bharat)

होटल संचालक संघ के पदाधिकारी रामधारी ने बताया पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े शहरों से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे रांची के होटल कारोबारियों की चिंता और बढ़ गई है.

वैकल्पिक व्यवस्था पर टीका होटल व्यवसाय

इस बीच कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करने लगे हैं. कुछ जगहों पर लकड़ी और कोयले से खाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संचालकों का कहना है कि यह स्थायी समाधान नहीं है. संचालकों का कहना है कि यह स्थायी समाधान नहीं है और इससे लागत भी बढ़ जाती है.

Gas cylinder crisis
चूल्हा जलाने के लिए रखा गया कोयला (ETV Bharat)

सरकार, प्रशासन से मांग

रेस्टोरेंट और होटल संचालकों ने सरकार से मांग की है कि कम से कम सीमित कोटे में कमर्शियल LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि अगर जल्द गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो रांची में कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, जिसका असर न केवल कारोबार पर पड़ेगा बल्कि रोजाना होटल-रेस्टोरेंट पर निर्भर रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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