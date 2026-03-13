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संकट में रांची के रेस्टोरेंट, गैस सिलेंडर नहीं होने से लकड़ी-कोयले पर बन रहा खाना

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य

रांची: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब देश के शहरों तक दिखाई देने लगा है. कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से राजधानी रांची के रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की चिंता बढ़ गई है. पिछले तीन दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं. अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं.

ईटीवी भारत की पड़ताल

ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी के प्रमुख रेस्टोरेंट में स्थिति का जायजा लिया. कई जगहों पर गैस के चूल्हे बंद पड़े मिले, जबकि खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले के चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है. रेस्टोरेंट के अंदर कई टेबल और कुर्सियां खाली दिखीं. संचालकों का कहना है कि गैस की कमी के कारण अब केवल सीमित मात्रा में ही भोजन तैयार किया जा रहा है. कई रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि फिलहाल वे केवल पहले से मिले बल्क ऑर्डर या बुकिंग के आधार पर ही खाना बना पा रहे हैं.

रेस्टोरेंट का जायजा लेते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

ऑनलाइन ऑर्डर बंद

ऑनलाइन ऑर्डर भी काफी हद तक बंद कर दिए गए हैं. उनका कहना है कि पर्याप्त गैस नहीं होने के कारण ग्राहकों को समय पर भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है, जिससे व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है. रेस्टोरेंट मैनेजर आयुष ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित हो गई है. उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों से लगातार प्रयास करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि जिस तरह अस्पताल और कुछ जरूरी संस्थानों को गैस का कोटा दिया जा रहा है, उसी तरह रेस्टोरेंट और होटलों के लिए भी सीमित कोटा तय किया जाना चाहिए, ताकि व्यवसाय पूरी तरह ठप न हो.

भोजन पकाने में हो रही है परेशानी