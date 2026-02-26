ETV Bharat / state

होली पर यात्रियों को बड़ी राहत: रांची रेल मंडल चला रहा 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

रांचीः होली के मद्देनजर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. इस बार होली पर्व के दौरान विभिन्न दिशाओं के लिए कुल 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि हर साल त्योहार के समय यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को सफर में सहूलियत मिल सके और वेटिंग की समस्या कम हो.

मंडल द्वारा हटिया-दुर्ग, सांतरागाछी-अजमेर, रांची-झंझारपुर, रांची-गोरखपुर, टाटानगर-कटिहार, गोंदिया-पटना, तिरुपति-रक्सौल, चर्लपल्ली-पटना, चर्लपल्ली-रक्सौल तथा भुवनेश्वर-धनबाद समेत कई प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के अंत और अप्रैल के शुरुआती दिनों तक अलग-अलग तिथियों और वार के अनुसार संचालित होंगी.

जानकारी देतीं सीनियर डीसीएम (ETV Bharat)

हटिया से दुर्ग के लिए स्पेशल ट्रेनें मार्च महीने में सप्ताह में दो दिन चलेंगी. वहीं दुर्ग से हटिया के लिए भी समान रूप से सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। सांतरागाछी से अजमेर और अजमेर से सांतरागाछी के बीच भी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. रांची से झंझारपुर और झंझारपुर से रांची के बीच होली स्पेशल ट्रेनें प्रत्येक सप्ताह चलेंगी, जिससे बिहार और झारखंड के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा.

पटना से चर्लपल्ली और चर्लपल्ली से पटना के बीच भी होली स्पेशल ट्रेनें वाया रांची चलाई जाएंगी. इसके अलावा चर्लपल्ली से रक्सौल और रक्सौल से चर्लपल्ली के बीच विशेष सेवाएं उपलब्ध होंगी. तिरुपति से रक्सौल तथा रक्सौल से तिरुपति के बीच भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे दक्षिण भारत से आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.