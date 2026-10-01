त्योहारों को लेकर रांची रेल मंडल की तैयारी: 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, 24 घंटे वॉर रूम की व्यवस्था
त्योहारों को लेकर रांची रेल मंडल ने खास तैयारी की है. कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 1, 2026 at 7:20 PM IST
रांची: दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने यात्री सुविधा, ट्रेन संचालन और सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारी की है. रांची रेल मंडल से और रांची होकर कुल 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. इसके साथ ही कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं. रांची और हटिया स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैरिकेडिंग, सुरक्षा बलों की तैनाती और 24 घंटे वॉर रूम की व्यवस्था की गई है.
रेल मंडल के अनुसार सामान्य दिनों में रांची रेल मंडल में प्रतिदिन औसतन करीब 50 हजार यात्रियों की आवाजाही होती है. पूजा के दौरान यह संख्या बढ़कर करीब 80 हजार प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है. इसको ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर यात्री प्रबंधन की अलग व्यवस्था की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम करुणा निधि, सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह और आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार सिंह मौजूद रहे.
कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन
रेलवे की ओर से बताया गया कि अजमेर-रांची-अजमेर साप्ताहिक पूजा स्पेशल के तहत ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची का परिचालन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को होगा. इसकी नौ ट्रिप निर्धारित हैं. वापसी में ट्रेन संख्या 09620 रांची-अजमेर 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी. रांची-अलीपुरद्वार-रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन संख्या 08661 रांची से 12 अक्टूबर से 9 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और 08662 अलीपुरद्वार-रांची 14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. दोनों दिशाओं में पांच-पांच ट्रिप निर्धारित हैं.
वहीं रांची-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन संख्या 02877 का परिचालन 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और वापसी में 02878 का परिचालन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को किया जाएगा. सांतरागाछी-अजमेर-सांतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल भी रांची होकर चलेगी. इसके अलावा हटिया-लोकमान्य तिलक टर्मिनल पूजा स्पेशल और हटिया-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु पूजा स्पेशल भी यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी.
पटना-चर्लपल्ली-पटना द्वि-साप्ताहिक स्पेशल का परिचालन भी रांची होकर किया जा रहा है. ट्रेन संख्या 03253 पटना-चर्लपल्ली 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार को चलेगी. वापसी में चर्लपल्ली-पटना स्पेशल 23 सितंबर से 27 नवंबर तक बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी. स्थानीय यात्रियों के लिए हटिया-बानो और बानो-हटिया अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी 1 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चल रही है.
कई ट्रेनों में अतिरक्त कोच लगाए गए
त्योहारी सीजन में यात्रियों की मांग को देखते हुए कई नियमित ट्रेनों में स्थायी रूप से अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं. रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में एक स्लीपर और तीन एसी थ्री-टियर कोच बढ़ाए गए हैं. इससे ट्रेन में कोच की संख्या 17 से बढ़कर 21 हो गई है. दूसरी रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में एसी थ्री-टियर के दो अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं. रांची-चोपन एक्सप्रेस में एक स्लीपर और तीन एसी थ्री-टियर कोच बढ़ाए गए हैं. रांची-आरा एक्सप्रेस में भी स्लीपर, एसी थ्री-टियर और एसी टू-टियर के अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं.
भीड़ प्रबंधन के भी खास इंतजाम
भीड़ प्रबंधन के लिए रांची और हटिया स्टेशन पर यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर भेजने के बजाय अधिक भीड़ वाले समय में होल्डिंग एरिया में व्यवस्थित किया जाएगा. यहां बैठने, पेयजल, पंखे, रोशनी और ट्रेन से संबंधित सूचना की व्यवस्था रहेगी. जरूरत के अनुसार यात्रियों को बैरिकेडिंग वाले निर्धारित रास्ते से प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जाएगा. फुटओवर ब्रिज और प्रवेश-निकास द्वार पर भी भीड़ के दबाव को कम करने के लिए यात्री आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा.
सुरक्षा के लिए RPF और GRP के साथ संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाया गया है. प्लेटफॉर्म, प्रवेश-निकास, फुटओवर ब्रिज और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी. जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. CCTV और PA सिस्टम के जरिए भी लगातार निगरानी और यात्रियों को सूचना दी जाएगी. संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल रेलवे कर्मचारी या सुरक्षा बल को सूचना देने की अपील की गई है.
अतिरक्त चिकट काउंटर खोले जाएंगे
पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त टिकट और UTS काउंटर भी संचालित किए जाएंगे. वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. परिचालन और यात्री सुविधाओं की निगरानी के लिए 24×7 वॉर रूम सक्रिय रहेगा. सहायता के लिए 9835921955 नंबर जारी किया गया है.
प्लेटफॉर्म टिकट भी होगा महंगा
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत भी बढ़ाई जा रही है. 10 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रांची और हटिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये के बजाय 20 रुपये का होगा. रेलवे का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन परिसर में आने वाली भीड़ को सीमित करना है.
दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों के लिए बलसिरिंग, गोविंदपुर रोड और बानो में वैकल्पिक ठहराव की व्यवस्था की गई है. रांची स्टेशन का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी 10 अक्टूबर, महालया के दिन से आंशिक रूप से खोला जाएगा. रेलवे के अनुसार पूजा के दौरान बढ़ने वाली यात्री संख्या को देखते हुए ट्रेन संचालन से लेकर स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा तक सभी स्तरों पर व्यवस्था की जा रही है.
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