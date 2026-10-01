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त्योहारों को लेकर रांची रेल मंडल की तैयारी: 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, 24 घंटे वॉर रूम की व्यवस्था

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणा निधि व सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने यात्री सुविधा, ट्रेन संचालन और सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारी की है. रांची रेल मंडल से और रांची होकर कुल 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. इसके साथ ही कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं. रांची और हटिया स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैरिकेडिंग, सुरक्षा बलों की तैनाती और 24 घंटे वॉर रूम की व्यवस्था की गई है.