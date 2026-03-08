ETV Bharat / state

महिला कर्मियों ने संभाली ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी, महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन

महिला दिवस पर रांची रेल मंडल ने अनोखी पहल की है.

Ranchi Railway Division unique initiative on International Womens Day 2026
रांची रेल मंडल द्वारा महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

रांचीः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को रांची रेल मंडल ने एक विशेष पहल करते हुए रांची से इरगांव तक महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया. इस ट्रेन की खास बात यह रही कि इसका पूरा संचालन पूरी तरह महिला रेलकर्मियों के हाथों में रहा. लोको पायलट से लेकर गार्ड, टिकट चेकर, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी जिम्मेदारियां महिलाओं ने संभालीं.

रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1A से इस विशेष ट्रेन को रवाना किया गया. ट्रेन के रवाना होने के दौरान स्टेशन पर उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला. रेलवे अधिकारियों और यात्रियों ने इस पहल की सराहना की और महिला कर्मियों का उत्साहवर्धन किया. इस विशेष ट्रेन की लोको पायलट दीपाली थीं, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रेन का संचालन किया. वहीं ट्रेन में तैनात टिकट चेकर (टीटीई), गार्ड, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी सभी महिलाएं ही नजर आईं. इस तरह रेलवे के हर महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभालते हुए यह संदेश दिया कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं.

रांची रेल मंडल द्वारा महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन (ETV Bharat)

रेलवे अधिकारियों के अनुसार महिला दिवस के अवसर पर इस तरह की पहल का उद्देश्य महिलाओं की क्षमता, दक्षता और आत्मनिर्भरता को सामने लाना है. यह कार्यक्रम केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व को दर्शाने का प्रयास भी है.

इस अवसर पर रांची मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुचि सिंह ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और मेहनत से नया मुकाम हासिल कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाएं घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज और देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं.

Ranchi Railway Division unique initiative on International Womens Day 2026
महिला लोको पायलट (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं. हमारे देश की महिलाएं भी धरती से लेकर अंबर तक अपने साहस और क्षमता का परचम लहरा रही हैं. रेलवे में भी महिलाएं जिम्मेदारी के साथ महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं और अपनी दक्षता साबित कर रही हैं.

Ranchi Railway Division unique initiative on International Womens Day 2026
ट्रेन में महिला कर्मचारी (ETV Bharat)

रांची रेल मंडल की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देती है. इस आयोजन के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ कि महिलाओं को अवसर मिलने पर वे किसी भी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निभा सकती हैं. महिला दिवस पर संचालित यह महिला स्पेशल ट्रेन न केवल यात्रियों के लिए एक अनूठा अनुभव रही, बल्कि समाज को यह संदेश देने में भी सफल रही कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

Ranchi Railway Division unique initiative on International Womens Day 2026
ट्रेन में महिला आरपीएफ (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- Womens Day 2026: महिला सुरक्षा के संकल्प के बीच सवाल: देवघर के सखी वन स्टॉप सेंटर में संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की भी भारी किल्लत

इसे भी पढ़ें- Womens Day 2026: झारखंड की पहली महिला जिसने भारतीय वीमेंस हॉकी टीम की संभाली कमान, जानें शानदार सुमराय के संघर्ष की कहानी

इसे भी पढ़ें- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाहरणालय की महिला कर्मियों को तोहफा, डीसी ने किया शिशु पालना-गृह का उद्घाटन

TAGGED:

महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन
INTERNATIONAL WOMENS DAY
RANCHI RAILWAY DIVISION INITIATIVE
WOMEN EMPOWERMENT CAMPAIGN
WOMENS DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.