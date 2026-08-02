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RRB परीक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, रांची मंडल से चलेंगी 60 ट्रिप स्पेशल ट्रेनें!

रांचीः रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है.

इन ट्रेनों के माध्यम से कुल 60 ट्रिप संचालित किए जाएंगे, जिससे परीक्षा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ परीक्षार्थियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सकेगी.

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पहली परीक्षा स्पेशल ट्रेन 08183/08184 राउरकेला–रामगढ़ कैंट–राउरकेला के बीच चलेगी. ट्रेन संख्या 08183 का परिचालन 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त तथा 17 से 21 अगस्त तक राउरकेला से किया जाएगा. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 08184 का परिचालन 4 से 7 अगस्त, 10 से 15 अगस्त तथा 18 से 22 अगस्त तक रामगढ़ कैंट से होगा.

दोनों दिशाओं में कुल 15-15 ट्रिप संचालित की जाएंगी. यह ट्रेन राउरकेला, बानो, हटिया, रांची, मुरी और रामगढ़ कैंट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें दो एसएलआरडी, दो सामान्य श्रेणी और 14 द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच शामिल होंगे.

इसके अलावा रेलवे ने 08601/08602 रांची–सबौर–रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है. ट्रेन संख्या 08601 का परिचालन 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त और 17 से 21 अगस्त तक रांची से किया जाएगा, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 08602 का परिचालन 4 से 7 अगस्त, 10 से 15 अगस्त और 18 से 22 अगस्त तक सबौर से होगा. इस जोड़ी की भी दोनों दिशाओं में 15-15 ट्रिप संचालित होंगी.

रांची से सबौर जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, लखीसराय, किउल, अभयपुर, जमालपुर, सुलतानगंज और भागलपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. इस ट्रेन में कुल 14 कोच होंगे, जिनमें दो एसएलआरडी, दो सामान्य श्रेणी तथा 10 द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच शामिल किए गए हैं.