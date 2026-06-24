ETV Bharat / state

रांची रेल मंडल की बड़ी पहल: अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के बीच तैयार होंगे भविष्य के खिलाड़ी, स्लम बस्तियों के बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क प्रशिक्षण

हॉकी स्टेडियम, रांची रेल मंडल ( Etv Bharat )