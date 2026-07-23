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रांची रेल मंडल की कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, किता-सिल्ली रेलखंड पर चल रहा विकास कार्य

रांचीः रांची रेल मंडल के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण 24 जुलाई 2026 को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा.

कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं श्रावणी मेला में यात्रियों और कांवरियों की सुविधा को देखते हुए रांची होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर-इतवारी साप्ताहिक श्रावणी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.

रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. विकास कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसकी जानकारी यात्रियों को पहले से दी जा रही है. वहीं श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो. -श्रेया सिंह, सीनियर डीसीएम, रांची रेल मंडल.

रांची रेल मंडल के अनुसार ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस 24 जुलाई को गोमो स्टेशन तक ही चलेगी. इस ट्रेन का गोमो-हटिया-गोमो के बीच परिचालन रद्द रहेगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और प्रारंभ होगा. इस ट्रेन का आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच परिचालन नहीं होगा.

ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का परिचालन भी 24 जुलाई को मूरी स्टेशन तक सीमित रहेगा. मूरी-रांची-मूरी के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 और 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर ट्रेनें 24 जुलाई को पूरी तरह रद्द रहेंगी.