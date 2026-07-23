रांची रेल मंडल की कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, किता-सिल्ली रेलखंड पर चल रहा विकास कार्य
किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के कारण रांची रेल मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी.
Published : July 23, 2026 at 8:49 PM IST
रांचीः रांची रेल मंडल के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण 24 जुलाई 2026 को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा.
कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं श्रावणी मेला में यात्रियों और कांवरियों की सुविधा को देखते हुए रांची होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर-इतवारी साप्ताहिक श्रावणी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.
रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. विकास कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसकी जानकारी यात्रियों को पहले से दी जा रही है. वहीं श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो. -श्रेया सिंह, सीनियर डीसीएम, रांची रेल मंडल.
रांची रेल मंडल के अनुसार ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस 24 जुलाई को गोमो स्टेशन तक ही चलेगी. इस ट्रेन का गोमो-हटिया-गोमो के बीच परिचालन रद्द रहेगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और प्रारंभ होगा. इस ट्रेन का आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच परिचालन नहीं होगा.
ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का परिचालन भी 24 जुलाई को मूरी स्टेशन तक सीमित रहेगा. मूरी-रांची-मूरी के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 और 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर ट्रेनें 24 जुलाई को पूरी तरह रद्द रहेंगी.
वहीं हावड़ा लिंक केबिन पर विकास कार्य के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेन संख्या 18615 हावड़ा-हटिया क्रिया योगा एक्सप्रेस 24 और 25 जुलाई को सांतरागाछी स्टेशन से आंशिक रूप से प्रारंभ होगी. दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के बालीचक यार्ड में आरओबी लॉन्चिंग कार्य के कारण ट्रेन संख्या 18615/18616 हावड़ा-हटिया-हावड़ा एक्सप्रेस 19 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी.
इधर, श्रावणी मेला के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल होकर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 08895/08896 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर-इतवारी साप्ताहिक श्रावणी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन वाया रांची चलेगी. ट्रेन संख्या 08895 इतवारी-मधुपुर स्पेशल 1 अगस्त से 29 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी.
वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 08896 मधुपुर-इतवारी स्पेशल 2 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को मधुपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन इतवारी से चलकर गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, बानो, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद होते हुए मधुपुर पहुंचेगी. रांची में इस ट्रेन का आगमन रात 9:10 बजे और प्रस्थान रात 9:20 बजे निर्धारित है.
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