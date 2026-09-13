फेस्टिव सीजन में ट्रेनों पर भारी दबाव, लंबी वेटिंग लिस्ट, रांची से स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने मुख्यालय को 12 स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव भेजे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 2:21 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर फेस्टिव सीजन में रेल यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है. रांची से खुलने और गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग चल रही है. स्लीपर और थर्ड एसी में कई ट्रेनों की वेटिंग 200 से 280 के पार पहुंच गई है. पटना, कोलकाता, दिल्ली, गोरखपुर, भागलपुर और कामाख्या जैसे प्रमुख रूटों पर यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. कुछ ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति REGRET और NO ROOM तक पहुंच रही है.
इस बढ़ती मांग को देखते हुए रांची रेल मंडल ने भी तैयारी तेज कर दी है. रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फेस्टिव सीजन में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. यात्रियों की मांग और वेटिंग की स्थिति को देखते हुए इसकी तैयारी की जा रही है. रांची रेल मंडल की ओर से करीब 12 स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. अंतिम निर्णय रेलवे मुख्यालय स्तर से लिया जाएगा.
दुर्गा पूजा से छठ तक बढ़ेगा दबाव
इस वर्ष दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार 16 से 21 अक्टूबर के बीच है. इसके बाद दीपावली और छठ महापर्व के कारण भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बनी रहेगी. त्योहार से पहले बड़ी संख्या में लोग रांची से अपने गृह जिलों और दूसरे राज्यों की ओर जाएंगे. वहीं पूजा खत्म होने के बाद रांची लौटने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी. ऐसे में सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, बल्कि पूरे फेस्टिव सीजन में ट्रेनों पर दबाव रहने की संभावना है.
अतिरिक्त कोच और फेरे बढ़ाने पर नजर
स्पेशल ट्रेनों के अलावा जिन नियमित ट्रेनों में यात्रियों की मांग ज्यादा होगी, उनमें जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कोच लगाने की संभावना भी देखी जा रही है. स्लीपर और एसी कोच बढ़ाकर वेटिंग यात्रियों को राहत देने का प्रयास किया जा सकता है. वहीं प्रमुख रूटों पर ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे चलाने की संभावना पर भी रेलवे स्तर पर काम किया जा रहा है.
उत्तर बंगाल, कामाख्या और जयनगर जैसे रूटों के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की मांग पर भी रेलवे की नजर है. स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के बाद इनके रूट, फेरे और समय की जानकारी रेलवे की ओर से जारी की जाएगी.
रांची-हटिया स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन
फेस्टिव सीजन में रांची और हटिया स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ेगी. इसे देखते हुए प्लेटफॉर्म पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी. आरपीएफ और अन्य संबंधित टीमों की मदद से भीड़ को नियंत्रित करने, प्रवेश-निकास व्यवस्था को सुचारू रखने और यात्रियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा.
रेलवे यात्रियों को सलाह दे रहा है कि वे यात्रा की योजना पहले बनाएं और टिकट की स्थिति पर नजर रखें. स्पेशल ट्रेनों की घोषणा होने पर समय रहते टिकट बुक कराना यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प होगा.
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