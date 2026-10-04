त्योहारों पर ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, रेलवे ने कसी कमर, जानें क्या है तैयारी
त्योहारों पर स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा इंतजाम को लेकर रेल प्रशासन अलर्ट है. रेलवे की ओर से विशेष तैयारी की गई है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 4, 2026 at 6:51 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को लेकर रांची रेल मंडल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं. फेस्टिव सीजन में रांची रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 55 हजार से बढ़कर 75 हजार तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में भीड़ प्रबंधन से लेकर ट्रेनों और स्टेशन परिसर की सुरक्षा तक के लिए रेलवे ने अतिरिक्त बल, तकनीकी निगरानी और विशेष टास्क फोर्स की तैनाती की है. सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी के लिए 24 घंटे वॉर रूम भी सक्रिय किया गया है.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फेस्टिव सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारियां तय की गई हैं. आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार पांडे के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है. रांची, हटिया और मुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों के साथ लंबी दूरी की ट्रेनों और पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं.
भीड़ बढ़ी तो स्टेशन पर बदलेगा प्रवेश-निकास का सिस्टम
रांची स्टेशन पर भीड़ के दबाव को कम करने के लिए 10 अक्टूबर यानी महालया से दक्षिणी गेट को आंशिक रूप से खोलने की तैयारी है. इससे यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त रास्ता मिलेगा. स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 10 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है. टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए मोबाइल टिकटिंग, एटीवीएम और एम-यूटीएस की मदद ली जा रही है. एम-यूटीएस के कर्मचारी यात्रियों के बीच पहुंचकर कतार में ही अनारक्षित टिकट उपलब्ध करा रहे हैं. इससे मुख्य टिकट काउंटरों पर दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है.
दिल्ली मॉडल की तर्ज पर होल्डिंग एरिया
त्योहार के दौरान सबसे बड़ी चुनौती स्टेशन पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना है. इसके लिए रांची और हटिया स्टेशन पर अस्थायी पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. ट्रेन के आने से पहले यात्रियों को जरूरत के अनुसार इन क्षेत्रों में व्यवस्थित तरीके से रोका जा सकेगा. प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और यात्रियों के प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं. रांची जंक्शन पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों को बलसिरिंग, गोविंदपुर रोड और बानो जैसे स्टेशनों पर वैकल्पिक ठहराव भी दिया गया है.
ट्रेनों में भी तैनात रहेगी विशेष सुरक्षा टीम
रेलवे ने स्टेशन के साथ चलती ट्रेनों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है. लंबी दूरी की ट्रेनों और पूजा स्पेशल ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी की विशेष टीमों को एस्कॉर्ट के लिए लगाया जा रहा है. ये टीमें यात्रा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी. स्टेशन परिसर में सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है. कंट्रोल रूम से 24 घंटे लाइव फुटेज की निगरानी की जा रही है. भीड़ वाले स्थानों और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर मौके पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट किया जाएगा. लावारिस सामान और संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है. प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और पार्सल एरिया में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है.
महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष नजर
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की ‘मेरी सहेली’ टीमों को भी सक्रिय किया गया है. अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं से टीम की सदस्य संवाद करेंगी और सुरक्षा संबंधी किसी समस्या की स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराएंगी. आधुनिक कोचों में उपलब्ध सीसीटीवी और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे लावारिस सामान को न छुएं और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल सुरक्षा बलों को दें. सुरक्षा या यात्रा संबंधी सहायता के लिए रेलवे की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 139 और रेल मदद का इस्तेमाल किया जा सकता है. स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए 9835921955 नंबर भी जारी किया गया है.
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