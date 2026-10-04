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त्योहारों पर ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, रेलवे ने कसी कमर, जानें क्या है तैयारी

रांची रेलवे स्टेशन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को लेकर रांची रेल मंडल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं. फेस्टिव सीजन में रांची रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 55 हजार से बढ़कर 75 हजार तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में भीड़ प्रबंधन से लेकर ट्रेनों और स्टेशन परिसर की सुरक्षा तक के लिए रेलवे ने अतिरिक्त बल, तकनीकी निगरानी और विशेष टास्क फोर्स की तैनाती की है. सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी के लिए 24 घंटे वॉर रूम भी सक्रिय किया गया है.