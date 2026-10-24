डीआरएम ने लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, लोहरदगा-गुमला- धरमजयगढ़ रेल लाइन और दोहरीकरण पर कही ये बात
लोहरदगा रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लोहरदगा-गुमला-धरमजयगढ़ रेल लाइन को लेकर अहम जानकारी दी.
Published : October 24, 2026 at 3:59 PM IST
लोहरदगा: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने शनिवार को लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने रेल कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं और रेल विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले धरमजयगढ़-गुमला-लोहरदगा रेल लाइन का काम पूरा कराना प्राथमिकता है. उसके बाद दोहरीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा.
टीम के साथ पहुंचकर किया निरीक्षण
रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह शनिवार को अधिकारियों की टीम के साथ विशेष ट्रेन से लोहरदगा पहुंचे. उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई और रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं में सुधार और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया.
दो वर्षों में आया काफी बदलाव
डीआरएम ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लोहरदगा रेलवे स्टेशन की स्थिति में काफी बदलाव आया है. स्टेशन परिसर से लेकर यात्रियों की सुविधाओं तक विकास कार्य हुए हैं. आने वाले समय में भी सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे. धरमजयगढ़-गुमला-लोहरदगा रेल लाइन को लेकर उन्होंने बताया कि परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के बाद दोहरीकरण की संभावनाओं पर आगे काम होगा. रांची रेलखंड में दोहरीकरण को लेकर सर्वे और डीपीआर की प्रक्रिया भी चल रही है.
यात्रियों से टिकट खरीदने की अपील
लोहरदगा मेमू पैसेंजर में अतिरिक्त बोगियां लगाने की मांग पर डीआरएम ने कहा कि यात्रियों की संख्या का आकलन टिकट बिक्री के आंकड़ों से किया जाता है. उन्होंने यात्रियों से टिकट लेकर सफर करने की अपील की. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए रेलवे को कई प्रस्ताव भेजे गए हैं. वहीं, नई ट्रेनों के जुड़ने से लोहरदगा का दूसरे शहरों से रेल संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. निरीक्षण के दौरान टिकट काउंटर बंद मिलने पर डीआरएम ने नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान जिम्मेदारी निभाने और यात्रियों को समय पर टिकट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
लोहरदगा में रेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीदें बढ़ी हैं. अब यात्रियों की नजर लंबित रेल परियोजनाओं, मेमू में अतिरिक्त बोगियों और नई ट्रेनों से जुड़ी घोषणाओं के क्रियान्वयन पर रहेगी. डीआरएम ने निरीक्षण कर कई स्पष्ट निर्देश दिए हैं. डीआरएम के निरीक्षण के बाद लोहरदगा के लिए उम्मीद बढ़ गई है. आने वाले समय में लोहरदगा को कई और ट्रेन मिल सकती हैं.
ये भी पढ़ें-
क्षतिग्रस्त रेलवे पुल के ऊपर से गुजरी राजधानी एक्सप्रेस, लोहरदगा स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन बंद
उम्मीद की किरणः रांची से इरगांव तक दौड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन, रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की फ्री बस सर्विस
लोहरदगा में शुरू हुआ राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव, दशकों का सपना हुआ पूरा