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डीआरएम ने लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, लोहरदगा-गुमला- धरमजयगढ़ रेल लाइन और दोहरीकरण पर कही ये बात

लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते डीआरएम करुणानिधि सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

टीम के साथ पहुंचकर किया निरीक्षण