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रांची रेल मंडल ने गिनाई उपलब्धियां, पंक्चुअलिटी 90% पार होने का दावा

रांची: रेल मंडल रांची के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ उल्लेखनीय रहा है. मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) करुणा निधि सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंडल की प्रगति, नई योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी.

ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार

डीआरएम ने बताया कि ट्रेनों की समयबद्धता के मामले में रांची रेल मंडल ने 90 प्रतिशत से अधिक पंक्चुअलिटी हासिल की है, जो भारतीय रेलवे के मानकों के अनुरूप एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उन्होंने कहा कि समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग, ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं. इससे यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा मिल रही है.

जानकारी देते डीआरएम करुणा निधि सिंह (Etv bharat)

यात्रियों को सुविधाजनक कनेक्टिविटी

उन्होंने बताया कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय की पहल पर हाल ही में आनंद विहार-पुरुलिया साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत रांची से की गई है. यह ट्रेन बनारस, लखनऊ और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है, जिससे यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिल रही है. इस नई सेवा से धार्मिक और व्यावसायिक यात्रा करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान

राजस्व सृजन के क्षेत्र में भी रांची रेल मंडल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. डीआरएम के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में मंडल ने करीब 25 करोड़ रुपये के स्क्रैप की बिक्री कर रिकॉर्ड स्थापित किया है. यह उपलब्धि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अनुपयोगी सामग्री के प्रभावी निपटान का परिणाम है. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.