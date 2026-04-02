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रांची रेल मंडल ने गिनाई उपलब्धियां, पंक्चुअलिटी 90% पार होने का दावा

रांची रेल मंडल ने उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया है कि मंडल ने पंक्चुअलिटी में 90% को पार किया है.

Karuna Nidhi Singh, DRM
करुणा निधि सिंह, डीआरएम (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 8:49 PM IST

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रांची: रेल मंडल रांची के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ उल्लेखनीय रहा है. मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) करुणा निधि सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंडल की प्रगति, नई योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी.

ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार

डीआरएम ने बताया कि ट्रेनों की समयबद्धता के मामले में रांची रेल मंडल ने 90 प्रतिशत से अधिक पंक्चुअलिटी हासिल की है, जो भारतीय रेलवे के मानकों के अनुरूप एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उन्होंने कहा कि समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग, ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं. इससे यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा मिल रही है.

जानकारी देते डीआरएम करुणा निधि सिंह (Etv bharat)

यात्रियों को सुविधाजनक कनेक्टिविटी

उन्होंने बताया कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय की पहल पर हाल ही में आनंद विहार-पुरुलिया साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत रांची से की गई है. यह ट्रेन बनारस, लखनऊ और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है, जिससे यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिल रही है. इस नई सेवा से धार्मिक और व्यावसायिक यात्रा करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान

राजस्व सृजन के क्षेत्र में भी रांची रेल मंडल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. डीआरएम के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में मंडल ने करीब 25 करोड़ रुपये के स्क्रैप की बिक्री कर रिकॉर्ड स्थापित किया है. यह उपलब्धि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अनुपयोगी सामग्री के प्रभावी निपटान का परिणाम है. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

ट्रेनों के संचालन में सुगमता

रांची रेलवे स्टेशन के यार्ड का री-मॉडलिंग कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है और दो संटिंग यार्ड विकसित किए गए हैं. इससे ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम होगा.

रेलवे ट्रैक की नियमित जांच

यात्री सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी मंडल ने कई अहम पहल की है. रेलवे ट्रैक की नियमित जांच, सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. इसके साथ ही साफ-सफाई, पेयजल और प्रतीक्षालय जैसी सुविधाओं को भी बेहतर किया गया है.

सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध

डीआरएम करुणा निधि सिंह ने कहा कि रांची रेल मंडल भविष्य में भी यात्री सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा नई सेवाओं के माध्यम से रेलवे को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में मंडल और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा.

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