चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रेल मंडल और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अलर्ट, फिलहाल ट्रेनों और उड़ानों पर असर नहीं
चक्रवात अर्णब को लेकर रांची में फिलहाल ट्रेनों और उड़ानों पर असर नहीं है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 8:00 PM IST
रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए रांची में मौसम विभाग की चेतावनी के बीच विभिन्न सरकारी और परिवहन इकाइयों ने सतर्कता बढ़ा दी है.
28 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर रांची रेल मंडल और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रशासन भी अलर्ट मोड में हैं. हालांकि, फिलहाल रांची रेल मंडल से संचालित ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ानों के रद्द होने या उनके मार्ग में बदलाव को लेकर भी कोई सूचना जारी नहीं की गई है. दोनों इकाइयां मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालात में बदलाव होने पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.
रेल मंडल की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने का निर्देश
रांची रेल मंडल ने चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए एहतियाती तैयारियां की हैं. रेल मंडल की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि मौसम की स्थिति बिगड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें. रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि फिलहाल ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. रेल मंडल की संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम की स्थिति और उसके संभावित प्रभाव का आकलन किया जा रहा है. यदि परिस्थितियों में बदलाव होता है, तो उसके अनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.
रेलवे के लिए तेज हवाओं और भारी बारिश के दौरान रेल पटरियों, परिचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है. ऐसे में मौसम संबंधी चेतावनियों के आधार पर स्थिति की निगरानी की जा रही है. हालांकि, फिलहाल यात्रियों के लिए ट्रेनों के समय या परिचालन में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है.
एयरपोर्ट पर भी मौसम की स्थिति पर नजर
दूसरी ओर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रशासन भी चक्रवात की स्थिति को लेकर सतर्क है. मौसम में संभावित बदलाव और दूसरे क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उड़ानों के परिचालन पर नजर रखी जा रही है. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि फिलहाल उड़ानों को रद्द करने या डायवर्ट करने से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की गई है. हालांकि, तूफान की वर्तमान स्थिति और अन्य क्षेत्रों के मौसम का आकलन करने के बाद जरूरत के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.
हवाई परिचालन पर मौसम का असर संबंधित क्षेत्रों की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है. इसलिए एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर रहा है. फिलहाल उड़ानों के परिचालन को लेकर यात्रियों के लिए कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ है.
मौसम के अनुसार बदल सकती है व्यवस्था
चक्रवात अर्णब के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेल और हवाई यातायात से जुड़ी इकाइयां सतर्क हैं. फिलहाल दोनों सेवाओं का परिचालन सामान्य बनाए रखने की स्थिति है लेकिन मौसम में बदलाव होने पर संबंधित प्रशासन आवश्यक कदम उठा सकता है. ऐसे में यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन या उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है.
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