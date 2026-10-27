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चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रेल मंडल और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अलर्ट, फिलहाल ट्रेनों और उड़ानों पर असर नहीं

रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए रांची में मौसम विभाग की चेतावनी के बीच विभिन्न सरकारी और परिवहन इकाइयों ने सतर्कता बढ़ा दी है.

28 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर रांची रेल मंडल और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रशासन भी अलर्ट मोड में हैं. हालांकि, फिलहाल रांची रेल मंडल से संचालित ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ानों के रद्द होने या उनके मार्ग में बदलाव को लेकर भी कोई सूचना जारी नहीं की गई है. दोनों इकाइयां मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालात में बदलाव होने पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.