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JFWC परीक्षा: स्टूडेंट्स के लिए रांची रेलवे चलाएगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन

JFWC परीक्षा को लेकर रांची रेलवे ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है.

Ranchi Railway decided to run student special train for JFWC exam
रांची रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 11:14 PM IST

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रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा (JFWCE-2024) का आयोजन रविवार 19 जुलाई 2026 को किया गया है. इसको लेकर रांची रेलवे ने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.

JFWC परीक्षा के दौरान यात्रियों और परीक्षार्थियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने बड़ा फैसला लिया है. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 5 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. ये ट्रेनें झारखंड के विभिन्न शहरों के साथ-साथ बिहार तक परीक्षार्थियों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराएंगी. रेलवे का कहना है कि विशेष ट्रेनों के परिचालन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी.

रेलवे के अनुसार पहली स्पेशल ट्रेन रांची-दुमका-रांची अनारक्षित परीक्षा स्पेशल (08619/08620) 19 और 20 जुलाई को चलेंगी. यह ट्रेन मुरी, झालदा, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, जसीडीह और देवघर होते हुए दुमका पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 10 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 8 सामान्य श्रेणी और 2 एसएलआर कोच शामिल हैं.

JFWC परीक्षा के दौरान यात्रियों और परीक्षार्थियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है. अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पांच जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों से अभ्यर्थियों को समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर भी दबाव कम होगा. यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें. -श्रेया सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम), रांची रेल मंडल.

दूसरी स्पेशल ट्रेन टाटानगर-हजारीबाग रोड-टाटानगर अनारक्षित मेमू परीक्षा स्पेशल (08103/08104) का संचालन 19 और 20 जुलाई को होगा. यह ट्रेन आदित्यपुर, चांडिल, मुरी, बोकारो स्टील सिटी और गोमो होते हुए हजारीबाग रोड तक जाएगी. इस मेमू स्पेशल में कुल 8 कोच रहेंगे.

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा स्पेशल ट्रेन रांची-पटना-रांची (08624/08623) होगी. यह ट्रेन 19 जुलाई को रांची से रवाना होकर मुरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमो, हजारीबाग रोड, कोडरमा और गया होते हुए पटना पहुंचेगी. वापसी में 20 जुलाई को पटना से रांची आएगी. इस ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 14 स्लीपर, 2 सामान्य और 2 एसएलआरडी कोच शामिल हैं, जिससे लंबी दूरी के परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी.

इसके अलावा रांची-गढ़वा रोड-रांची मार्ग पर भी दो जोड़ी अनारक्षित मेमू परीक्षा स्पेशल ट्रेनों (08604/08603 एवं 08602/08601) का परिचालन किया जाएगा. ये ट्रेनें पिस्का, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह और डालटनगंज होकर गढ़वा रोड तक जाएंगी. दोनों जोड़ी ट्रेनों में 12-12 मेमू कोच लगाए गए हैं.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों का उद्देश्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सुरक्षित, समयबद्ध और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है. परीक्षार्थियों से समय पर स्टेशन पहुंचने तथा यात्रा के दौरान रेलवे के नियमों का पालन करने की अपील की गई है.

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