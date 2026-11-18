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झारखंड से चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें 20 दिनों तक रद्द! मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जाने वाले यात्री घर से निकलने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

रांची रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड के रीमॉडलिंग कार्य का सीधा असर नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक रेल परिचालन पर पड़ेगा. इस तकनीकी कार्य के कारण अलग-अलग तारीखों में कई यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने (Train Cancelled), कुछ का मार्ग बदलने और कुछ ट्रेनों को निर्धारित गंतव्य से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इसका सीधा असर रांची रेल मंडल से खुलने और यहां पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्रियों पर भी पड़ेगा. दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी.

हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 20 दिन तक रहेगी रद्द