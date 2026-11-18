झारखंड से चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें 20 दिनों तक रद्द! मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जाने वाले यात्री घर से निकलने से पहले देख लें पूरी लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे के झारसुगुड़ा यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण नवंबर के अंत से दिसंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 18, 2026 at 3:19 PM IST
रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड के रीमॉडलिंग कार्य का सीधा असर नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक रेल परिचालन पर पड़ेगा. इस तकनीकी कार्य के कारण अलग-अलग तारीखों में कई यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने (Train Cancelled), कुछ का मार्ग बदलने और कुछ ट्रेनों को निर्धारित गंतव्य से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इसका सीधा असर रांची रेल मंडल से खुलने और यहां पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्रियों पर भी पड़ेगा. दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी.
हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 20 दिन तक रहेगी रद्द
रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन संख्या 18175 हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद्द रहेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 18176 झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक नहीं चलेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस 8 और 10 दिसंबर को तथा 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस 9 और 11 दिसंबर को रद्द रहेगी.
मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और एर्नाकुलम जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित
लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ट्रेन संख्या 12812 हटिया-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस 11 और 12 दिसंबर को तथा 12811 एलटीटी मुंबई-हटिया एक्सप्रेस 13 और 14 दिसंबर को नहीं चलेगी. इसी तरह हटिया-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस (18637) 12 दिसंबर और वापसी में ट्रेन संख्या 18638 एसएमवीटी बेंगलुरु-हटिया एक्सप्रेस 15 दिसंबर को रद्द रहेगी.
इसके अलावा हटिया-पुणे एक्सप्रेस (22846) 7 और 11 दिसंबर तथा पुणे-हटिया एक्सप्रेस (22845) 9 और 13 दिसंबर को रद्द रहेगी. वहीं, हटिया-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस (12835) 13 दिसंबर और वापसी में 12836 ट्रेन 15 दिसंबर को नहीं चलेगी. साथ ही हटिया-एर्नाकुलम एक्सप्रेस (22837) 14 दिसंबर और एर्नाकुलम-हटिया एक्सप्रेस (22838) 16 दिसंबर को रद्द रहेगी.
गोरखपुर-संबलपुर और आरा-दुर्ग एक्सप्रेस का शॉर्ट टर्मिनेशन
कुछ ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव (Short Termination) भी किया गया है. ट्रेन संख्या 15028 गोरखपुर-संबलपुर एक्सप्रेस 30 नवंबर, 6 दिसंबर और 8 से 15 दिसंबर तक संबलपुर के बजाय हटिया तक ही चलेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 15027 संबलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और 9 से 16 दिसंबर तक संबलपुर के बजाय हटिया से खुलेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 13288 आरा-दुर्ग एक्सप्रेस 28 नवंबर और 4 से 15 दिसंबर तक राउरकेला में ही समाप्त होगी. वापसी में 13287 दुर्ग-आरा एक्सप्रेस 29 नवंबर और 5 से 16 दिसंबर तक राउरकेला से ही खुलेगी.
यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें: सीनियर डीसीएम
सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन की तारीख और परिचालन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. यार्ड रीमॉडलिंग के कारण ट्रेनों के परिचालन में यह अस्थायी बदलाव किया गया है. यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूचना या हेल्पलाइन नंबर 139 पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.
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