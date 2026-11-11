रांची में बेल पर छूटे अपराधियों की खैर नहीं: पुलिस चलाएगी सत्यापन अभियान, तैयार होगा 'बैड कैरेक्टर रजिस्टर'
अपराधियों का पूरा कच्चा-चिट्ठा तैयार करेगी रांची पुलिस, बैड कैरेक्टर रजिस्टर होगा अपडेट
Published : November 11, 2026 at 6:19 PM IST
रांची: राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. राजधानी में अब जमानत (बेल) पर जेल से बाहर आए आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. इसके लिए थाना स्तर पर एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. लगातार अपराध करने वालों को चिह्नित कर उनका 'बैड कैरेक्टर रजिस्टर' (Bad Character Register) अपडेट किया जाएगा और उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर निगरानी प्रस्ताव तैयार होगा.
सिटी और ग्रामीण एसपी की बैठक: थाना प्रभारियों को मिले कड़े निर्देश
बुधवार को रांची के सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी ने जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आदतन और सक्रिय अपराधियों की हर गतिविधि को गंभीरता से लिया जाए. किसी भी क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए पुलिस के पास अपराधियों का व्यवस्थित और अप-टू-डेट ब्योरा होना अनिवार्य है.
जेल से बाहर आए अपराधियों की खंगाली जाएगी कुंडली
सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार, पुलिस की विशेष रडार पर वे अपराधी होंगे जो विभिन्न मामलों में जेल जा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं. मुख्य रूप से इन अपराधों से जुड़े लोगों की जांच होगी:
- चोरी और आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार) के मामले
- NDPS एक्ट (नशे का अवैध कारोबार)
- अवैध शराब और जुआ से जुड़े मामले
पुलिस इन अपराधियों के वर्तमान ठिकाने, आजीविका के साधन और गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाएगी. साथ ही, जेल से बाहर आए अपराधियों और उनके करीबियों के फोन नंबर भी रजिस्टर में मेंटेन किए जाएंगे ताकि उनकी वर्तमान संलिप्तता का पता लगाया जा सके.
आपराधिक इतिहास के आधार पर बनेगा निगरानी प्रस्ताव
बैठक में थानेदारों को निर्देश दिया गया कि चिह्नित अपराधियों के खिलाफ उनके पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा गतिविधियों के आधार पर विधिसम्मत निगरानी प्रस्ताव तैयार किया जाए. अगर कोई अपराधी जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा किसी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी.
गश्ती तेज करने और फरार आरोपियों को दबोचने का 'स्पेशल टास्क'
अपराधियों की निगरानी के साथ-साथ रांची पुलिस ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं:
- प्रभावी गश्ती: सभी थाना क्षेत्रों में नियमित और प्रभावी पुलिस गश्ती सुनिश्चित की जाएगी.
- फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी: वारंटी और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा.
- लंबित मामलों का निष्पादन: थानों में लंबे समय से लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन (क्लोजर) करने को कहा गया है.
- मजबूत सूचना तंत्र: अवैध धंधों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अपने गुप्तचर (इन्फॉर्मर) नेटवर्क को और मजबूत करेगी.
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