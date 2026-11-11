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रांची में बेल पर छूटे अपराधियों की खैर नहीं: पुलिस चलाएगी सत्यापन अभियान, तैयार होगा 'बैड कैरेक्टर रजिस्टर'

रांची पुलिस की बैठक ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. राजधानी में अब जमानत (बेल) पर जेल से बाहर आए आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. इसके लिए थाना स्तर पर एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. लगातार अपराध करने वालों को चिह्नित कर उनका 'बैड कैरेक्टर रजिस्टर' (Bad Character Register) अपडेट किया जाएगा और उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर निगरानी प्रस्ताव तैयार होगा.

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