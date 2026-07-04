तमाड़ में NGT की रोक के बावजूद अवैध बालू परिवहन की कोशिश, चार हाइवा जब्त, तीन वाहनों के नंबर भी मिटे मिले
रांची में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू से लदे चार हाइवा जब्त किए है. हालांकि चारों ड्राइवर पुलिस देखकर भाग गए.
Published : July 4, 2026 at 6:10 PM IST
रांचीः तमाड़ थाना क्षेत्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद चोरी-छिपे अवैध बालू परिवहन की कोशिश की जा रही थी जिसको पुलिस ने विफल कर दिया. शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में तमाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू से लदे चार हाइवा जब्त किए. पुलिस टीम को देखते ही सभी चालक वाहन सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस चारों वाहनों को जब्त कर तमाड़ थाना ले आई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
पुलिस को शनिवार तड़के गुप्त सूचना मिली थी कि सरजमडीह की ओर से भुइयांडीह की दिशा में अवैध बालू से लदे हाइवा गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही डीएसपी ओम प्रकाश के निर्देश पर तमाड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संभावित मार्ग पर घेराबंदी की. कुछ देर बाद चार हाइवा वहां पहुंचे. पुलिस वाहन को देखते ही सभी चालक अपने-अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने चारों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया.
तीन हाइवा के रजिस्ट्रेशन नंबर मिटे मिले
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पाया कि जब्त किए गए चार हाइवा में से तीन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित नहीं थे और मिटे हुए पाए गए. केवल एक हाइवा पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट दिखाई दिया. पुलिस अब वाहनों की पहचान, उनके वास्तविक मालिकों और दस्तावेजों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध बालू कहां से लोड किया गया था और इसे किस स्थान तक ले जाया जा रहा था.
डीएसपी ओम प्रकाश ने क्या कहा?
डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शनिवार सुबह कार्रवाई की. सूचना सही पाए जाने पर अवैध बालू से लदे चार हाइवा जब्त किए गए. पुलिस को देखकर सभी ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए. उन्होंने कहा कि अवैध बालू के परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
फरार चालकों की तलाश, आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस ने चारों जब्त हाइवा को तमाड़ थाना परिसर में रखा है. फरार चालकों की तलाश की जा रही है. इसके अलावा, गाड़ियों के मालिक, अवैध रेत का स्रोत और इस पूरे मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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