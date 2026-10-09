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दुर्गा पूजा और दशहरा में AI की नजर, भीड़ में अपराधी की पहचान से लेकर लापता बच्चों की तलाश तक

रांची: पुलिस इस बार दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान स्मार्ट तकनीक की मदद लेने की तैयारी कर रही है. इससे भीड़ का आकलन करने, रिकॉर्ड में मौजूद संदिग्धों की पहचान करने और लापता बच्चों को खोजने में मदद मिल सकती है. दुर्गा पूजा के दौरान इस बार पुलिस की नजर सिर्फ सीसीटीवी कैमरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भीड़ की निगरानी, संदिग्ध चेहरों की पहचान और लापता बच्चों की तलाश में भी तकनीक का सहारा लेने की तैयारी है.

पूजा पंडालों से लेकर भीड़भाड़ वाले चौक-चौराहों तक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस एआई आधारित तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. इसके जरिए भीड़ का आकलन करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती करने में मदद मिल सकती है.

सुरक्षा व्यवस्था में AI तकनीक की मदद लेगी पुलिस (Etv Bharat)

जिलों को निर्देश जारी

आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने एआई तकनीक के संभावित इस्तेमाल की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान पुलिस अधिकारियों से उपलब्ध एआई सॉफ्टवेयर और टैबलेट आधारित तकनीक का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है. उन्होंने कंट्रोल रूम के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। हालांकि, इस बार कितने स्थानों पर AI आधारित निगरानी होगी और किन जिलों में इसकी सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है. झारखंड के राजधानी रांची सहित धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहरों में इसके इस्तेमाल को लेकर तैयारी की गई है.

भीड़ बढ़ते ही मिलेगी जानकारी

दुर्गा पूजा के दौरान बड़े पंडालों, प्रमुख सड़कों और चौक-चौराहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. कई बार अचानक भीड़ बढ़ने से आवागमन बाधित होने और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा होने लगती हैं. ऐसे में AI आधारित सिस्टम किसी क्षेत्र में मौजूद लोगों की संख्या का अनुमान लगाने और भीड़ के दबाव वाले स्थानों की पहचान करने में मददगार साबित होगा. इससे पुलिस को यह तय करने में सहूलियत मिलेगी की कहां अतिरिक्त जवानों की जरूरत है, किस मार्ग पर यातायात नियंत्रित करना है और किन स्थानों पर तत्काल निगरानी बढ़ानी चाहिए, समय पर मिली जानकारी भीड़ प्रबंधन की रणनीति तैयार करने में अहम साबित हो सकती है.

कैमरे में चेहरा आते ही रिकॉर्ड से मिलान

AI तकनीक का एक अहम इस्तेमाल चेहरा पहचानने में हो सकता है. यदि किसी संदिग्ध शख्स का चेहरा पुलिस के उपलब्ध रिकॉर्ड में दर्ज है और निगरानी सिस्टम फेस रिकग्निशन की सुविधा से लैस है, तो कैमरों में कैद तस्वीरों का रिकॉर्ड से मिलान कर पहचान के संकेत हासिल किए जा सकते हैं. इससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की निगरानी क्षमता बढ़ जाएगी और अगर भीड़ में कोई आपराधिक तत्व शामिल होता है तो उसकी भी पहचान की जा सकती है.