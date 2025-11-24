ETV Bharat / state

रांची पुलिस की नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, 10 तस्कर गिरफ्तार

रांची: पुलिस ने मादक पदार्थों के संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कांके और बरियातू थाना क्षेत्रों में लगातार दो दिनों तक चली छापेमारी में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, कफ सिरप और नकदी भी बरामद की गई है.

एसएसपी रांची के निर्देश पर हाल के दिनों में जिला पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है. इसी क्रम में 23 और 24 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कांके और बरियातू थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर, गांजा और नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है.

जानकारी देते सिटी एसपी पारस राणा (Etv Bharat)

छापेमारी के दौरान पकड़े गए चार तस्कर

सूचना की पुष्टि के बाद दो अलग-अलग छापेमारी दल गठित किए गए, एक टीम का नेतृत्व डीएसपी प्रथम कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम डीएसपी सदर रांची के नेतृत्व में काम कर रही थी. कांके थाना क्षेत्र में IICM के पास मैदान में छापेमारी के दौरान चार लोग पकड़े गए. इनके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 किलो गांजा, मोबाइल फोन, पैकिंग मेटेरियल, लाइटर, दो ऑटो और एक स्कूटी बरामद की गई है.

गिरफ्तार महिला का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड

जिसके बाद चारों की निशानदेही पर पुलिस ने जयपुर कोंगे में सैयद समीर के घर छापेमारी की, यहां से 105 ग्राम ब्राउन शुगर, 1.6 किलो गांजा, 1 लाख 81 हजार से ज्यादा नकदी, डिजिटल वेट मशीन, एल्यूमिनियम फॉयल और अन्य सामग्री बरामद की गई. इस दौरान पुलिस ने समीर और उसकी पत्नी बेबी परवीन को गिरफ्तार किया. दरअसल, बेबी परवीन का पहले भी 2013 में NDPS मामले में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ओमनगर, गांधी नगर में दीपक कुमार के घर से 50 ग्राम ब्राउन शुगर, 60 हजार रुपये नकद और दूसरे नशे से जुड़ी सामग्री बरामद की है.