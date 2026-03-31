ETV Bharat / state

श्रीनिवास लुइस को रिमांड लेगी रांची पुलिस, बम से उड़ाने की दी थी धमकी

रांची: झारखंड समेत देश के कई राज्यों की अदालतों और कई सरकारी कार्यालयों पर बम से हमले की धमकी देने वाले श्रीनिवास लुइस से रांची पुलिस भी पूछताछ करेगी. श्रीनिवास लुइस को लेकर रांची में 3 एफआईआर दर्ज हुई है.

देशभर में 100 से ज्यादा FIR

दरअसल, पिछले 6 महीने से देशभर की कई अदालतों में बम धमाके करने की धमकी देकर सनसनी फैलाने वाले श्रीनिवास लुइस गिरफ्तार हो चुका है. गिरफ्तार होने से पहले झारखंड सहित देशभर में लुइस के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे. ऐसे में अब लुइस से हर राज्य की पुलिस भी पूछताछ करने की तैयारी में है.

दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है श्रीनिवास लुइस

राजधानी रांची सहित झारखंड के कई शहरों में भी लुइस के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. फिलहाल लुइस दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है. अब रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सम्पर्क किया है ताकि रांची के कोतवाली और सुखदेवनगर थाने में दर्ज तीन मामलों में उससे पूछताछ की जा सके.

रांची पुलिस करेगी पूछताछ

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रांची सिविल कोर्ट, डीसी बिल्डिंग और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिये दी गई थी. इस मामले में रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क स्थापित किया है ताकि गिरफ्तार लुइस से रांची में दर्ज मामलों को लेकर पूछताछ की जा सके. जैसे ही हमें इजाजत मिलेगी, हम लुइस को रिमांड पर रांची लाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार