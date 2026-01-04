ETV Bharat / state

पति की साजिश का शिकार हुई थी ममता, अवैध संबंध बनी मौत की वजह

रांची में ममता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पति खुद हत्यारा निकला है.

HUSBAND ARRESTED FOR MURDERING WIFE
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 4, 2026 at 1:13 PM IST

4 Min Read
रांची: राजधानी के अनगड़ा में हुए ममता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. ममता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकला. ममता को उसके पति दिनेश्वर करमाली ने ही मार डाला था. दिनेश्वर को शक था कि उसकी पत्नी का उसके ही भांजे के साथ अवैध संबंध है. जिसके बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया.

पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर

एक दिसंबर 2025 को करीब दोपहर तीन बजे रांची के अनगड़ा थाना को सूचना मिली की एक घर में पति और पत्नी का गला रेत दिया गया है. जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जांच के क्रम में ममता कुमारी मृत पाई गई. लेकिन ममता का पति दिनेश्वर जिंदा था. पुलिस ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा.

घायल अवस्था में ही दिनेश्वर ने पुलिस को बयान दिया की उसकी पत्नी की हत्या करने वाला और उसे घायल करने वाला कोई और नहीं उसका ही भांजा है. खून से लथपथ दिनेश्वर की बात पर उस समय पुलिस ने विश्वास भी कर लिया और संदेह के आधार पर सुदामा करमाली को हिरासत में ले लिया था. लेकिन पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही निकली.

अवैध संबंध संबंध हत्या की वजह

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अवैध संबंध के शक में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. एसपी ने बताया कि पत्नी की हत्या करने के बाद दिनेश्वर करमाली ने अपने गले का चमड़ा काट लिया था. जिससे पुलिस को लगे कि उस पर भी हमला किया गया है. दरअसल करमाली को शक था कि उसके घर में रहने वाले उसके भांजे के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है.

ग्रामीण एसपी ने बताया कि भाजे के साथ अवैध संबंध को लेकर दोनों में अक्सर मारपीट होती थी. इसी क्रम में दिनेश्वर ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें उसका भांजा भी फंस जाए और उसकी पत्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाए. दिनेश्वर ने अपने भांजे को फंसाने और पत्नी की हत्या की प्लानिंग बहुत बेहतर की थी. लेकिन कानून के हाथ से वह नहीं बच पाया.

क्या है आरोपी का बयान

पुलिस पूछताछ में रांची के अनगड़ा थाना अंतर्गत हेसल टोल प्लाजा के रहने वाले 42 वर्षीय मुख्य अभियुक्त दिनेश्वर करमाली उर्फ लालू ने अपना अपराध स्वीकार किया. दिनेश्वर ने बयान में बताया कि उसकी पत्नी ममता कुमारी का उसके भांजा सुदामा करमाली के साथ अवैध संबंध था. जिसे लेकर वह पत्नी को बार‑बार समझाता था कि सुदामा से मेलजोल बंद कर दे. लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी. 1 दिसंबर 2025 को इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और गुस्से में आरोपी ने सब्जी काटने वाले हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया.

गिरफ्तारी के लिए बनी थी टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था. पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में तकनीकी शाखा रांची और गुप्तचरों की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनेश्वर करमाली उर्फ लालू को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से सब्जी काटने वाला एक हथियार बरामद किया. जिसका उपयोग हत्या में किया गया था.

