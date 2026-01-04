ETV Bharat / state

पति की साजिश का शिकार हुई थी ममता, अवैध संबंध बनी मौत की वजह

रांची: राजधानी के अनगड़ा में हुए ममता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. ममता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकला. ममता को उसके पति दिनेश्वर करमाली ने ही मार डाला था. दिनेश्वर को शक था कि उसकी पत्नी का उसके ही भांजे के साथ अवैध संबंध है. जिसके बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया.



पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर

एक दिसंबर 2025 को करीब दोपहर तीन बजे रांची के अनगड़ा थाना को सूचना मिली की एक घर में पति और पत्नी का गला रेत दिया गया है. जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जांच के क्रम में ममता कुमारी मृत पाई गई. लेकिन ममता का पति दिनेश्वर जिंदा था. पुलिस ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा.

घायल अवस्था में ही दिनेश्वर ने पुलिस को बयान दिया की उसकी पत्नी की हत्या करने वाला और उसे घायल करने वाला कोई और नहीं उसका ही भांजा है. खून से लथपथ दिनेश्वर की बात पर उस समय पुलिस ने विश्वास भी कर लिया और संदेह के आधार पर सुदामा करमाली को हिरासत में ले लिया था. लेकिन पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही निकली.



अवैध संबंध संबंध हत्या की वजह

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अवैध संबंध के शक में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. एसपी ने बताया कि पत्नी की हत्या करने के बाद दिनेश्वर करमाली ने अपने गले का चमड़ा काट लिया था. जिससे पुलिस को लगे कि उस पर भी हमला किया गया है. दरअसल करमाली को शक था कि उसके घर में रहने वाले उसके भांजे के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है.

ग्रामीण एसपी ने बताया कि भाजे के साथ अवैध संबंध को लेकर दोनों में अक्सर मारपीट होती थी. इसी क्रम में दिनेश्वर ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें उसका भांजा भी फंस जाए और उसकी पत्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाए. दिनेश्वर ने अपने भांजे को फंसाने और पत्नी की हत्या की प्लानिंग बहुत बेहतर की थी. लेकिन कानून के हाथ से वह नहीं बच पाया.



क्या है आरोपी का बयान