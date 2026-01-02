ETV Bharat / state

नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में रांची पुलिस अव्वल, साल 2025 में करोड़ों के मादक पदार्थ किए जब्त

रांची पुलिस नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में अव्वल साबित हुई है.

Ranchi police showing improved performance in crackdown against drug traffickers
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 2, 2026 at 7:17 PM IST

4 Min Read
रांचीः साल 2025 में रांची पुलिस ने सबसे ज्यादा कामयाबी नशे के तस्करों के खिलाफ पाई है. एक जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 14.50 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए. इसके साथ दर्जन भर नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया.

क्या है आंकड़ा

रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रांची पुलिस ने अवैध कारोबार और अपराध पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में जब्ती और गिरफ्तारी की है. इस अवधि में ब्राउन शुगर, गांजा, हेरोइन, डोडा, नकली शराब, अवैध केमिकल व अन्य मादक पदार्थों के साथ कई आरोपितों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

एनडीपीएस के तहत मादक पदार्थों पर शिकंजा

ब्राउन शुगर 1,057.812 ग्राम की बरामदगी की गई. जिसकी अनुमानित कीमत 2,11,56,240 रुपये है, इसमें 87 प्रकरण दर्ज कर 46 मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार कर 156 अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया. गांजा के 119.818 किलोग्राम, हेरोइन के 22.4 ग्राम और डोडा के 6,335.93 किलोग्राम की बरामदगी की गई, जिनकी संयुक्त बाजार कीमत करोड़ों में आंकी गई है.

नकली शराब के 100 एमएल की कुल 15,003 बोतलें तथा 234 कैन अवैध केमिकल जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 14,84,82,690 रुपये बताई गई है. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 93 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 51 मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी और 25 अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई.

संगठित अपराध और विशेष अभियान

संगठित अपराध के तहत 29 प्रकरणों में 82 मामलों में 44 मामलों में गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई. जिसमें अवैध फायरआर्म, कारतूस, नशीली गोलियां, मोबाइल व स्कैम संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि बरामद किए गए. आर्म्स और एम्युनिशन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 72 मामलों में रिपोर्ट, 102 मामलों में कार्रवाई और 86 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई. जिसमें 106 अवैध हथियार, 362 जिंदा कारतूस, मैगजीन, नकली नोट तथा अन्य सामग्री जब्त हुई.

वाहन चोरी, फाइनेंस व अन्य आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई

दोपहिया वाहन चोरी के 1,286 मामलों में जांच की गई, 1,355 मामलों में कार्रवाई करते हुए 137 आरोपितों को गिरफ्तार कर कुल 204 वाहनों की बरामदगी की गई. चारपहिया वाहन चोरी के 47 प्रकरणों में 43 मामलों में कार्रवाई कर 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार और 11 वाहनों को बरामद किया गया.

इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की ठगी व फ्रॉड से जुड़े 198 प्रकरणों में 238 मामलों में कार्रवाई कर 29 आरोपितों को पकड़ा गया. जिनसे मोबाइल, सोने के चेन, एटीएम फ्रॉड, नकदी, वाहन सहित लाखों की संपत्ति बरामद की गई.

अवैध खनन, शराब व अन्य आर्थिक अपराध

अवैध बालू खनन से जुड़े 58 मामलों में 20 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 78 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. जिनसे 38,500 क्यूबिक फीट रेत, 80,335 सीएफटी सामग्री, 34 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, 14 पोकलेन, 2 लोडर, 18 हाईवा, 1 जेसीबी व अन्य वाहन जब्त किए गए. इसके साथ ही अवैध क्रशर/खनन से जुड़े 8 प्रकरणों में 1 मामले में कार्रवाई कर 9 अभियुक्तों के विरुद्ध 186.5 टन खनन सामग्री, 18 क्विंटल, 20 ट्रॉली, 4 ट्रैक्टर, 1 पोकलेन, 2 हाईवा, 1 जेसीबी व 6 मोटरसाइकिल सहित भारी मशीनरी जब्त की गई.

नक्सलवाद के खिलाफ सफलता

नक्सल विरोधी मोर्चे पर भी रांची पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की, वर्ष 2025 में 17 नक्सली गिरफ्तार किए गए और उनसे 45 हथियार और 400 से अधिक जिंदा गोलियां बरामद की गईं. पुलिस ने नक्सल मामलों से जुड़े 43 केसों का निष्पादन पूरा किया. रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया की सुरक्षा बलों की सटीक खुफिया कार्रवाई और निरंतर सर्च ऑपरेशन के चलते रांची जिले में नक्सली नेटवर्क काफी कमजोर हुआ है.

