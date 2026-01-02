ETV Bharat / state

नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में रांची पुलिस अव्वल, साल 2025 में करोड़ों के मादक पदार्थ किए जब्त

रांचीः साल 2025 में रांची पुलिस ने सबसे ज्यादा कामयाबी नशे के तस्करों के खिलाफ पाई है. एक जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 14.50 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए. इसके साथ दर्जन भर नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया.

क्या है आंकड़ा

रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रांची पुलिस ने अवैध कारोबार और अपराध पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में जब्ती और गिरफ्तारी की है. इस अवधि में ब्राउन शुगर, गांजा, हेरोइन, डोडा, नकली शराब, अवैध केमिकल व अन्य मादक पदार्थों के साथ कई आरोपितों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

एनडीपीएस के तहत मादक पदार्थों पर शिकंजा

ब्राउन शुगर 1,057.812 ग्राम की बरामदगी की गई. जिसकी अनुमानित कीमत 2,11,56,240 रुपये है, इसमें 87 प्रकरण दर्ज कर 46 मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार कर 156 अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया. गांजा के 119.818 किलोग्राम, हेरोइन के 22.4 ग्राम और डोडा के 6,335.93 किलोग्राम की बरामदगी की गई, जिनकी संयुक्त बाजार कीमत करोड़ों में आंकी गई है.

नकली शराब के 100 एमएल की कुल 15,003 बोतलें तथा 234 कैन अवैध केमिकल जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 14,84,82,690 रुपये बताई गई है. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 93 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 51 मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी और 25 अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई.

संगठित अपराध और विशेष अभियान

संगठित अपराध के तहत 29 प्रकरणों में 82 मामलों में 44 मामलों में गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई. जिसमें अवैध फायरआर्म, कारतूस, नशीली गोलियां, मोबाइल व स्कैम संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि बरामद किए गए. आर्म्स और एम्युनिशन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 72 मामलों में रिपोर्ट, 102 मामलों में कार्रवाई और 86 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई. जिसमें 106 अवैध हथियार, 362 जिंदा कारतूस, मैगजीन, नकली नोट तथा अन्य सामग्री जब्त हुई.

वाहन चोरी, फाइनेंस व अन्य आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई