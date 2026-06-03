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मौसेरे देवर ने ही उड़ाए थे भाभी के घर से 60 लाख के जेवर और कैश, युवती सहित चार गिरफ्तार

रांची में चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में चार आरोपी पकड़े गए हैं.

Ranchi Police Revealed Theft Case
रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में एक घर से 60 लाख के गहने चोरी मामले का रांची पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में एक युवती सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला

लालपुर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में रहने वाली वीणा विभा कुमारी ने लालपुर थाने में आवेदन देकर यह बताया था कि 22 मई को वे अपने घर की चाबी मौसेरे देवर हर्ष कुमार सिंह उर्फ आयुष को देकर अपने ससुराल पटना चली गईं थीं. इसके बाद वे 31मई को वापस रांची लौटी तो इनके घर के अलमारी से लगभग 60 लाख के गहने और 40,000 रुपये कैश गायब मिले.

मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में लालपुर थाना कांड संख्या 109/26 दिनांक 02.06.26 धारा 305(a), 303(2), 61 BNS-2023 के तहत कांड दर्ज किया गया. रांची के सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि कांड के उद्भेदन के लिए एक छापेमारी टीम गठित की गई है.

पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला. जिसमें ज्ञात हुआ कि कांड में संलिप्त अभियुक्तों के द्वारा घर में लगे सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी और हर्ष कुमार सिंह उर्फ आयुष ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचकर घर की अलमारी खोलकर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर और कैश की चोरी की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवती सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों की निशानदेही पर कांड में चोरी गए जेवर को सिद्धांत सुमन के पास से बरामद किया गया है.

दोस्तों के साथ मिलकर की थी चोरी

पूछताछ के क्रम में आरोपी हर्ष कुमार सिंह उर्फ आयुष ने बताया कि उसने अपने दोस्तों और एक महिला मित्र के साथ मिलकर घर से जेवर और रुपये की चोरी की थी. इसके बाद गहने बेचकर एक कार भी खरीदी थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने चोरी के पैसों से खरीदी गई कार भी जब्त कर ली है.

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार

  • हर्ष कुमार सिंह, पीड़िता का देवर (मुख्य आरोपी)
  • सिद्धांत सुमन(मुख्य आरोपी का दोस्त)
  • धनंजय कुमार वर्मा उर्फ सोनी (चोरी के गहने खरीदने वाला शख्स)
  • लाइबा धान उर्फ निधि (आरोपी की महिला मित्र)

क्या-क्या हुआ बरामद

एक्सयूवी कार, कीमती मोबाइल फोन, सोने के इयरिंग, टॉप सेट, डायमंड रिंग, डायमंड का मंगलसूत्र, प्लैटिनम के गहने और डेढ़ लाख रुपये नगद.

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