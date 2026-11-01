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रांची पुलिस ने पिठौरिया मर्डर केस का किया खुलासा, होटल मालिक समेत दो गिरफ्तार, वजह कर देगी हैरान

रांची पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपित. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीःराजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में कृष्णा स्वीट्स के सेल्समैन बानेश्वर गोराई उर्फ राहुल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने होटल के मालिक कृष्णा कुमार उर्फ लंगड़ू और होटल के सफाईकर्मी अमित कुमार उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आपसी विवाद और आर्थिक नुकसान से नाराज होटल मालिक ने सफाईकर्मी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. वारदात को अंजाम देने के बदले सफाईकर्मी को 50 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी, जिसमें सात हजार रुपये एडवांस दिए गए थे.

29-30 अक्टूबर की रात हुई थी हत्या