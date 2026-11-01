रांची पुलिस ने पिठौरिया मर्डर केस का किया खुलासा, होटल मालिक समेत दो गिरफ्तार, वजह कर देगी हैरान
रांची के पिठौरिया में हत्या के एक मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है. मामले में दो आरोपी पकड़े गए हैं. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : November 1, 2026 at 8:22 PM IST
रांचीःराजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में कृष्णा स्वीट्स के सेल्समैन बानेश्वर गोराई उर्फ राहुल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने होटल के मालिक कृष्णा कुमार उर्फ लंगड़ू और होटल के सफाईकर्मी अमित कुमार उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आपसी विवाद और आर्थिक नुकसान से नाराज होटल मालिक ने सफाईकर्मी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. वारदात को अंजाम देने के बदले सफाईकर्मी को 50 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी, जिसमें सात हजार रुपये एडवांस दिए गए थे.
29-30 अक्टूबर की रात हुई थी हत्या
रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर की दरम्यानी रात पिठोरिया थाना क्षेत्र के करकट्टा मोड़ के पास बानेश्वर गोराई की हत्या कर दी गई थी. वह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के मानबाजार थाना क्षेत्र के सिंदूरपुर गांव का रहने वाला था. घटना की सूचना मिलने के बाद पिठोरिया थाना में कांड संख्या 112/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित की गई थी.
हत्या के पीछे की वजह
पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक बानेश्वर गोराई पिठोरिया क्षेत्र के विभिन्न होटलों में स्टाफ और वेटर उपलब्ध कराने का काम करता था. उसने कृष्णा स्वीट्स में भी कर्मचारियों को काम पर लगवाया था. पुलिस के मुताबिक, होटल मालिक की पत्नी अक्सर पूजा करने होटल आती थी. इस दौरान मृतक कथित तौर पर उस पर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां करता था.
इसके अलावा, होटल में बिक्री से मिलने वाले रुपये भी कथित तौर पर हड़प लेता था. इससे होटल मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा था. इन घटनाओं को लेकर होटल मालिक और मृतक के बीच कई बार विवाद हुआ था. जब मालिक उसे डांटता-फटकारता था, तो वह कुछ दिनों के लिए होटल छोड़कर चला जाता था और वहां काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी अपने साथ ले जाता था. पुलिस के अनुसार, इन्हीं वजहों से नाराज होकर कृष्णा कुमार ने अमित कुमार के साथ मिलकर बानेश्वर की हत्या की योजना बनाई.
ससुराल जाते समय पीछा कर किया हमला
पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन बानेश्वर अपने ससुराल जा रहा था. इसी दौरान आरोपियों ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत उसका पीछा किया. करकट्टा मोड़ के पास कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और तकनीकी व मानवीय सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों की संलिप्तता सामने आने की बात पुलिस ने कही है.
बाइक, कुल्हाड़ी, डीवीआर समेत कई सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, मृतक का मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, आरोपियों के कपड़े, एक डीवीआर, दो वाई-फाई राउटर और एक स्कूटी बरामद की है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी पता लगा रही है. पुलिस की छापेमारी टीम में सदर डीएसपी अमर कुमार पांडेय, पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार, कांके थाना प्रभारी कुणाल कुमार समेत विभिन्न थानों और तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी शामिल थे.
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