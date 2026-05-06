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पति संग मिलकर प्रेमी की हत्या, रांची में शादीशुदा प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार

रांची: जिले के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में हुई कमलेश सिंह हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार अवैध संबंध की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. हत्या की साजिश कमलेश की प्रेमिका के द्वारा ही रची गई थी. मामले में प्रेमिका सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह कमलेश सिंह की हत्या हुई थी. कमलेश के हत्या की पूरी साजिश उसकी शादीशुदा प्रेमिका आगिता के द्वारा रची गई थी. आगिता ने अपने पति और उसके एक कर्मचारी के साथ मिलकर कमलेश की हत्या करा दी थी.

प्रेमी ने शादी कर ली तो मरवा डाला

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि आगिता पहले से शादीशुदा थी, लेकिन इसके बावजूद उसका अवैध संबंध कमलेश से कायम हो गया था. इसी बीच कमलेश जो बिहार के नवादा का रहने वाला था उसकी शादी हो गई. जबकि आगिता यह चाहती थी कि कमलेश शादी न करे और उसका संबंध कमलेश से चलता रहे. कमलेश की शादी से नाराज होकर आगिता ने एक खौफनाक साजिश रची.

आगिता ने अपने पति को बताया कि कमलेश नाम का एक लड़का उसके साथ गलत करने की अक्सर कोशिश करता है. यहां पर आगिता ने अपने पति से कमलेश के साथ अपने अवैध संबंध की बात को छुपा लिया. आगिता के पति को लगा कि कमलेश उसकी घर की इज्जत से खेल रहा है. आगिता के बहकावे में आकर उसने कमलेश के मर्डर का प्लान बना लिया.

नशा देकर बेसुध किया फिर गला दबाकर मार डाला

साजिश के तहत आगिता ने कमलेश को अपने पास बुलाया और उसे नशा देकर बेसुध कर दिया. नशे की हालात में ही आगिता के पति शिवनाथ कुमार सिंह ने गला दबाकर कमलेश की हत्या कर दी. ग्रामीण एसपी ने बताया की अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश