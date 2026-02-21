प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर करा दी पति की हत्या, शिकंजे में आरोपी महिला
रांची में हत्या के एक सनसनीखेज मामले का उद्भेदन पुलिस ने किया है.
Published : February 21, 2026 at 3:11 PM IST
रांची: शादी के बाद भी प्रेमी को पाने की चाहत में एक महिला अपने ही पति की मौत की वजह बन गई. महिला ने अपराधियों को सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी. पूरा मामला रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
10 फरवरी की रात मिला था शव
रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के हेसल स्थित रिंग रोड के सर्विस रोड पर 10 फरवरी की रात 35 वर्षीय शख्स का शव बरामद किया गया था. मृतक की पहचान कांके थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई थी. उसकी हत्या कर उसके शव को अनगड़ा क्षेत्र में फेंक दिया गया था. पुलिस की जांच में हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार मृतक की ही 29 वर्षीय पत्नी निकली. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
“व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि हत्याकांड में अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.”-गौतम रजवार, प्रभारी, अनगड़ा थाना.
सुपारी देकर करा दी पति की हत्या
पुलिस के अनुसार पत्नी के इशारे पर सुपारी किलर्स ने उसके पति की निर्मम हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी द्वारा चिह्नित संदिग्धों, हत्या में इस्तेमाल कार और उसके प्रेमी की तलाश में छापेमारी कर रही है. जांच में सामने आया है कि महिला का किसी अन्य युवक के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जब पति को इसकी भनक लगी, तो उसने इस अवैध रिश्ते का कड़ा विरोध किया.
पति को रास्ते का कांटा बनते देख पत्नी ने साजिश रची और प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. महिला ने पति की हत्या के लिए अपराधियों को सुपारी दे दी. अपराधियों ने पैसे लेकर पहले पति का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. थाना प्रभारी गौतम रजवार ने बताया कि आरोपी महिला ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है.
कार से किया गया था अगवा
पुलिस के अनुसार 10 फरवरी की दोपहर ग्राम हुसीर में कुछ अज्ञात लोग एक कार से आए और विजय को बहला-फुसलाकर या जबरन कार में बिठा लिया. इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी और रात करीब 8 बजे शव को अनगड़ा थाना क्षेत्र के हेसल रिंग रोड के सर्विस रोड पर फेंक दिया. शव की खोजबीन के दौरान पुलिस को चोट के निशान और संदिग्ध परिस्थितियां मिलीं, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
ये भी पढ़ें-
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या, जंगल में मिली अधजली लाश
देवर के प्यार में पति का मर्डर! पत्नी ने एक लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या
दुमका: मां-बेटी हत्याकांड में खुलासा, दुष्कर्म का विरोध करने पर की गई थी हत्या