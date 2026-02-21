ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर करा दी पति की हत्या, शिकंजे में आरोपी महिला

रांची: शादी के बाद भी प्रेमी को पाने की चाहत में एक महिला अपने ही पति की मौत की वजह बन गई. महिला ने अपराधियों को सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी. पूरा मामला रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

10 फरवरी की रात मिला था शव

रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के हेसल स्थित रिंग रोड के सर्विस रोड पर 10 फरवरी की रात 35 वर्षीय शख्स का शव बरामद किया गया था. मृतक की पहचान कांके थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई थी. उसकी हत्या कर उसके शव को अनगड़ा क्षेत्र में फेंक दिया गया था. पुलिस की जांच में हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार मृतक की ही 29 वर्षीय पत्नी निकली. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

“व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि हत्याकांड में अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.”-गौतम रजवार, प्रभारी, अनगड़ा थाना.

सुपारी देकर करा दी पति की हत्या

पुलिस के अनुसार पत्नी के इशारे पर सुपारी किलर्स ने उसके पति की निर्मम हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी द्वारा चिह्नित संदिग्धों, हत्या में इस्तेमाल कार और उसके प्रेमी की तलाश में छापेमारी कर रही है. जांच में सामने आया है कि महिला का किसी अन्य युवक के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जब पति को इसकी भनक लगी, तो उसने इस अवैध रिश्ते का कड़ा विरोध किया.