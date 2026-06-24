पहले अपहरण फिर सामूहिक दुष्कर्म: रांची पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार
रांची में ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में एक महिला समेत चार आरोपी पकड़े गए हैं.
Published : June 24, 2026 at 9:05 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सोहराई पहाड़ के पास सड़क किनारे से बरामद किए गए महिला का क्षत-विक्षत शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार पहले महिला का अपहरण किया गया था, फिर सामूहिक दुष्कर्म कर महिला की हत्या की गई थी. महिला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. मामले में रांची पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपी को गिरफ्तार किया है.
हत्या की वजह
अवैध संबंध का नतीजा हमेशा बेहद खतरनाक होता है. रांची में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. 21 जून को जिस महिला का शव तुपुदाना पुलिस ने बरामद किया था उसकी हत्या भी अवैध संबंध के शक में हुई थी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला और उसके पति से जुड़ा हुआ है. महिला के पति का मृतक महिला के साथ अवैध संबंध था. इसी बात को लेकर मृतका और महिला के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था. विवाद इतना बढ़ गया की आरोपी महिला ने एक गहरी साजिश रची और उसने पति से अवैध संबंध रखने वाली महिला की हत्या की साजिश रच डाली.
स्पेशल टीम ने किया खुलासा
हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि 21 जून की सुबह तुपुदाना ओपी इलाके के सीरी जंगल के समीप एक महिला का शव बरामद हुआ था. मामले की जांच में ये बात सामने आई कि जिस महिला का शव मिला था वह रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. हटिया डीएसपी के अनुसार हत्या अवैध संबंध में की गई थी. आरोपी महिला के द्वारा पहले मृतका का अपहरण किया गया, जिसके बाद उसे तुपुदाना के सीरी जंगल के जाया गया, जहां महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसके साथ मारपीट कर हत्या की गई. कांड में शामिल चार अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की कार (एसयूवी) बरामद की गई है.
नंबर बदल किया गया कार का प्रयोग
अनुसंधान के क्रम यह बात प्रकाश में आई कि घटना में शामिल अपराधियों द्वारा कार का नंबर बदलकर प्रयोग किया गया था. मृतका अरगोड़ा में ठेला लगाकर जीविकोपार्जन करती थी. इस कांड के अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि मृतका का उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था. जिसको लेकर उस शख्स की पत्नी और और मृतका के बीच कहासुनी हुई थी.
बाद में आरोपी महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर महिला(मृतका) का अपहरण कर हत्या का योजना बनाई. जिसके बाद मृतका का अरगोड़ा थाना क्षेत्र से फर्जी नंबर प्लेट का प्रयोग कर सफेद रंग की कार से अपहरण किया गया तथा सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर फर्जी नंबर प्लेट लगी कार, एक देसी पिस्तौल, दो देसी कट्टा और जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई.
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