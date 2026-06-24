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पहले अपहरण फिर सामूहिक दुष्कर्म: रांची पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सोहराई पहाड़ के पास सड़क किनारे से बरामद किए गए महिला का क्षत-विक्षत शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार पहले महिला का अपहरण किया गया था, फिर सामूहिक दुष्कर्म कर महिला की हत्या की गई थी. महिला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. मामले में रांची पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपी को गिरफ्तार किया है.

हत्या की वजह

अवैध संबंध का नतीजा हमेशा बेहद खतरनाक होता है. रांची में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. 21 जून को जिस महिला का शव तुपुदाना पुलिस ने बरामद किया था उसकी हत्या भी अवैध संबंध के शक में हुई थी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला और उसके पति से जुड़ा हुआ है. महिला के पति का मृतक महिला के साथ अवैध संबंध था. इसी बात को लेकर मृतका और महिला के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था. विवाद इतना बढ़ गया की आरोपी महिला ने एक गहरी साजिश रची और उसने पति से अवैध संबंध रखने वाली महिला की हत्या की साजिश रच डाली.

स्पेशल टीम ने किया खुलासा

हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि 21 जून की सुबह तुपुदाना ओपी इलाके के सीरी जंगल के समीप एक महिला का शव बरामद हुआ था. मामले की जांच में ये बात सामने आई कि जिस महिला का शव मिला था वह रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. हटिया डीएसपी के अनुसार हत्या अवैध संबंध में की गई थी. आरोपी महिला के द्वारा पहले मृतका का अपहरण किया गया, जिसके बाद उसे तुपुदाना के सीरी जंगल के जाया गया, जहां महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसके साथ मारपीट कर हत्या की गई. कांड में शामिल चार अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की कार (एसयूवी) बरामद की गई है.

नंबर बदल किया गया कार का प्रयोग