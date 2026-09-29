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रांची पुलिस ने किया सामूहिक दुष्कर्म मामले का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार और दो नाबालिग निरुद्ध

रांची में सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. वारदात में शामिल चार लोग पकड़े गए हैं. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार

Molestation and robbery case
रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 7:11 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के बेहद संगीन मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है. मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में शामिल दो नाबालिगों को निरुद्ध किया है. इस पुष्टि रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने की है.

ग्रामीण एसपी ने बताया कि करमा पूजा का मेला देखकर घर लौट रही युवती को चार आरोपियों ने रास्ते में रोक लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था. आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल फोन और गले की चेन भी छीन ली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी. फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप मुंडा उर्फ रावण और सुनील मुंडा को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही कांड में शामिल दो नाबालिगों को भी निरुद्ध किया.

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रात को घर लौट रही थी युवती

पुलिस के अनुसार, घटना 22 सितंबर 2020 की रात करीब 12:30 से 01:00 बजे के बीच की है. पीड़िता रातू थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह करमा पूजा के अवसर पर लगे मेले से लौट रही थी. रात काफी हो चुकी थी और युवती अकेली अपने घर की ओर जा रही थी. जब वह अपनी नानी के घर के पास पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही चार आरोपियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया.

आरोपियों ने उसे जबरन सुनसान स्थान पर ले जाने के दौरान उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़िता से अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके कान और आंखों पर जोर से दबाव डाला. सुनील मुंडा ने कथित तौर पर उसके कान पर तेजी से दबाव बनाया. इसके बाद उसकी आंखों पर भी दबाव डाला गया, ताकि वह आरोपियों को देख या पहचान नहीं सके.

घर से 50 से 100 मीटर दूर दिया वारदात को अंजाम

आरोपी पीड़िता को उसके नानी के घर से लगभग 50 से 100 मीटर दूर ले गए.जहां चारों ने करीब आधे घंटे के भीतर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल फोन और गले में पहनी चेन भी छीन ली. पुलिस के मुताबिक, छीने गए मोबाइल फोन की कीमत करीब 50 से 60 हजार रुपये थी. आरोपियों ने मोबाइल को बाद में दूसरी जगह ले जाकर बेच दिया था.

पीड़िता किसी आरोपी को नहीं पहचानती थी

इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, क्योंकि पीड़िता ने किसी भी आरोपी को पहचानने में असमर्थता जताई थी. घटना के दौरान न तो वह आरोपियों को ठीक से देख सकी थी और न ही उनकी आवाज पहचान पाई थी. ऐसे में पुलिस के सामने आरोपियों तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष पहचान के बजाय वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करने की चुनौती थी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एसआईटी गठित की. जिसमें डीएसपी मुख्यालय-2 अजय, रातू थाना प्रभारी और थाना के अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया.

घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्य

एसआईटी ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का परीक्षण किया. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को सबसे पहले संदीप मुंडा उर्फ रावण के बारे में जानकारी मिली. संदीप चटकपुर का रहने वाला है और उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस के अनुसार, संदीप मुंडा पहले सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 395/17 में चोरी के मामले में जेल जा चुका था. उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

पूछताछ में चार लोगों की संलिप्तता का खुलासा

संदीप मुंडा को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए सुनील मुंडा समेत दो अन्य लोगों के नाम बताए. जांच में कुल चार लोगों की संलिप्तता सामने आई. इनमें दो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं.

ग्रामीणों के सहयोग से मिली जांच को गति

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में ग्रामीणों का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा. पीड़िता आरोपियों को नहीं पहचानती थी. ऐसे में स्थानीय लोगों से मिली जानकारी, घटनास्थल से जुटाए गए फॉरेंसिक साक्ष्य और तकनीकी जांच को जोड़कर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की. एसआईटी के सदस्यों ने कई दिनों तक लगातार मेहनत कर मामले की कड़ियां जोड़ीं. पुलिस ने इसे चुनौतीपूर्ण मामला बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और स्थानीय लोगों के सहयोग से चारों आरोपियों की पहचान की जा सकी.

पुलिस जांच में सामने आई वारदात की पूरी कड़ी

इस मामले में पुलिस की जांच से वारदात की जो तस्वीर सामने आई, उसके अनुसार आरोपियों ने पहले युवती को अकेला देखकर निशाना बनाया, फिर उसे घर के पास से जबरन सुनसान जगह ले गए. पहचान छिपाने के लिए आंखों और कान पर वार किया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद मोबाइल और चेन लूटकर फरार हो गए.

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