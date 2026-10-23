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दो महीने तक रेकी कर दिया गया था कांके डकैती कांड को अंजाम, महिला समेत छह आरोपी गिरफ्तार

रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः कांके थाना क्षेत्र के गागी स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में हुई डकैती कांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कृषि विभाग के अधिकारी रामशंकर प्रसाद सिंह के घर हुई डकैती के केस में अब तक एक महिला सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान पुलिस को इस वारदात में कुल 14 अपराधियों के शामिल होने की जानकारी मिली है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4.24 लाख रुपये नकद, दो वाहन और आठ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. हालांकि, घर से लूटे गए कीमती जेवरात अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और जेवरात की बरामदगी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है.