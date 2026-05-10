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मास्टर कंप्यूटर के जरिए खुद सॉल्व हो रहे थे प्रश्न पत्र, रांची पुलिस ने किया बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा

रांची:एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 में छात्रों को पास करवाने के लिए सॉल्वर गैंग ने बड़ी हाईटेक साजिश रची थी. सटीक सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने सीआईडी और इंडियन साइबर को-ऑर्डिनेशन सेंटर की सहायता से छह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा केन्द्र The FURTURISTIC ONLINE EXAMATION CENTER (Center कोड 160513) पर परीक्षा के दौरान लैब-01 के कुछ कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर में सिस्टम का क्रशर अपने आप चलने की सूचना प्राप्त हुई थी. उक्त सूचना स्थानीय पुलिस को और प्रतिनियुक्त परीक्षा नोडल पदाधिकारी को भी दी गई.

जानकारी देते सिटी एसपी पारस राणा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छह अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

सूचना प्राप्त होते ही रांची पुलिस के द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में कई टीम गठित कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा सेंटर के सेंटर सुपरीटेंडेंट और सेंटर आईटी हेड के साथ 06 अभ्यर्थियों के विरुद्ध सुखदेवनगर (पंडरा) थाना कांड संख्या-167/26 दिनांक-09.05.26 धारा-318 (4)/319 (2)/61 (2) भा०न्या०स० एवं 66 (सी)/66(डी)/43 आईटी एक्ट और परीक्षा अधि० की धारा-10/11 के तहत मामला दर्ज कराया गया.

मास्टर कंप्यूटर से हैक था लोकल सिस्टम

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि परीक्षा के दौरान जांच में देखा कि 6 अभ्यर्थियों की कंप्यूटर स्क्रीन का क्रशर अपने आप ही चल रहा है. अभ्यर्थी सिर्फ कंप्यूटर को देख रहे थे और उनके प्रश्न पत्र अपने आप सॉल्व हो रहे थे. मामले में गहरी साजिश को देखते हुए उन्होंने तुरंत रांची पुलिस को मामले की जानकारी दी.

सिटी एसपी के अनुसार जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सभी 6 कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस कहीं और से था और सॉल्वर गैंग वहीं से प्रश्न को हल कर रहे थे. प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे शहर में मास्टर कंप्यूटर को तैयार किया गया था.