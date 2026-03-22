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सरहुल की शोभायात्रा में परिवार से बिछड़े मासूम को रांची पुलिस ने परिवार से मिलाया, रात भर चली तलाश

रांची पुलिस की तत्परता से सरहुल की शोभायात्रा में अपने परिवार से बिछड़े मासूम को उसके परिवार को सौंप दिया गया है.

Ranchi Police Reunites Child
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
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रांचीः सरहुल की शोभायात्रा के दौरान बिछड़े मासूम को रांची पुलिस ने ने उसके परिवार के पास वापस सकुशल पहुंचा दिया है.बच्चे के परिवार की तलाश में रांची पुलिस पूरी रात मशक्कत करती रही. रविवार को पुलिस ने बच्चे के परिवार को ढूंढ निकाला और बच्चा परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

कचहरी चौक पर बच्चा परिवार से बिछड़ गया था

शनिवार को सरहुल की शोभायात्रा के दौरान रांची के कचहरी चौक पर एक मासूम बच्चा भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गया था. रांची पुलिस ने न केवल बच्चे को सुरक्षित रखा, बल्कि रातभर की मेहनत के बाद सुबह उसके परिजनों से मिलवा दिया. परिवार वाले भी पूरी रात परेशान रहे, लेकिन अब उन्होंने राहत की सांस ली है.

भीड़ में लावारिस मिला था मासूम

सरहुल पर्व पर रांची शहर में निकली शोभायात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे. कचहरी चौक पर भारी भीड़ के बीच बच्चा अपने परिजनों से जुदा हो गया था. लावारिस हालत में घूमते बच्चे को स्थानीय लोगों ने तुरंत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सौंप दिया. पुलिस ने फौरन बच्चे को सीसीआर (सिटी क्राइम रिपोर्टिंग) कंट्रोल रूम पहुंचा दिया, जहां बच्चे को सुरक्षित रखा गया था.

सीसीआर कंट्रोल रूम में बच्चे की पहचान और परिजनों की तलाश तेजी से शुरू की गई. कंट्रोल रूम से सभी थानों को अलर्ट जारी किया गया. वायरलेस सेट के जरिए रेडियो संदेश प्रसारित किए गए. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे की जानकारी शेयर की गई. पुलिस ने बच्चे के कपड़े, उम्र और अन्य पहचान के आधार पर व्यापक सर्च अभियान चलाया. रविवार की सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले के लोगों के जरिए परिजनों को सूचना मिली.

बच्चा मिलने के बाद भावुक हुए परिजन

जानकारी मिलने के बाद बच्चे की दादी और मौसी सीसीआर कंट्रोल रूम पहुंचे. उन्होंने बताया कि बच्चे की मां का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि पिता बीमार हैं. सरहुल की शोभायात्रा में शामिल होने के दौरान कचहरी चौक पर बच्चा भीड़ में खो गया था.

परिजनों ने रातभर घर-घर ढूंढा, लेकिन भारी भीड़ के कारण सफलता नहीं मिली, सुबह सूचना मिलने पर वे दौड़े चले आए. पुलिस ने बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया. इस संबंध में रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया की बच्चे के परिजनों को खोजने में रांची पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ काम किया है.

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सरहुल शोभायात्रा में बच्चा बिछड़ा
CHILD SEPARATED FROM FAMILY

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