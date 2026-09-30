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20 लाख बैंक में, 7 लाख नकद! शादी की तारीख आते ही दूल्हा फरार

रांची: राजधानी में शादी के नाम पर एक परिवार से करीब 35 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है. मामले को लेकर बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

क्या है पूरा मामला

आरोप है कि शादी तय होने के बाद लड़के और उसके परिजनों ने शादी में खर्च के नाम पर पहले 20 लाख रुपये लिए. इसके बाद शादी की तारीख तय करने के लिए लगातार दबाव बनाया और 30 लाख रुपये अतिरिक्त मांगने लगे. परिवार ने सामाजिक प्रतिष्ठा और बेटी की शादी टूटने के डर से रुपये देने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन जब शादी की तारीख नजदीक आई तो लड़का और उसके परिजन घर छोड़कर चले गए और मोबाइल फोन से संपर्क भी बंद कर दिया.

मामले में बरियातू थाना में उमा सिंह की लिखित शिकायत पर विशाल कुमार, उसके पिता प्रमोद कुमार और मां पुष्पा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) और 318(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नवंबर 2023 में तय हुआ था शादी का रिश्ता

प्राथमिकी के अनुसार, बरियातू थाना क्षेत्र के भरम टोली, शंकर नगर निवासी उमा सिंह ने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए नवंबर 2023 में विशाल कुमार से रिश्ता तय किया था. विशाल कुमार के पिता का नाम प्रमोद कुमार और मां का नाम पुष्पा देवी बताया गया है. उनका पता एयरपोर्ट रोड, मौसम विभाग के पास, रांची और स्थायी पता हटिया स्टेशन रोड बताया गया है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिश्ता तय होने के समय लड़के और उसके परिजनों ने किसी तरह की आर्थिक मांग नहीं की थी. परिवार ने खुशी-खुशी शादी के लिए सहमति दे दी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी में खर्च के नाम पर 20 लाख रुपये की मांग की जाने लगी.

बैंक खाते और चेक से दिए 20 लाख रुपये

उमा सिंह के अनुसार, सामाजिक प्रतिष्ठा और बेटी की शादी टूटने के डर से उन्होंने लड़के के पिता प्रमोद कुमार के बैंक खाते में 20 लाख रुपये दिए। यह रकम एसबीआई के खाते में ट्रांसफर और पीएनबी के चेक के माध्यम से दी गई.

शिकायत में एसबीआई के चेक नंबर 712954 और 712953 तथा पीएनबी के चेक नंबर 547305 और 547306 का उल्लेख किया गया है. रकम मिलने के बाद भी लड़के पक्ष की ओर से शादी की तारीख तय करने में लगातार टालमटोल किए जाने का आरोप है.

सगाई में खर्च हुए 4 लाख रुपये

काफी मान-मनौव्वल के बाद 11 जून 2024 को लालपुर स्थित लैंडमार्क होटल में सगाई हुई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, सगाई और होटल के खर्च में करीब 4 लाख रुपये खर्च हुए थे. इसके बाद जब शादी की तारीख तय करने की बात आई तो लड़के और उसके परिजनों ने शादी के लिए 30 लाख रुपये और मांगे. इस तरह कुल 50 लाख रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है.

परिवार का कहना है कि शादी टूटने और समाज में बदनामी के डर से उन्होंने 7 लाख रुपये नकद भी दिए. इसके बाद 14 फरवरी 2025 को शादी की तारीख तय हुई.