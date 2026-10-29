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बरियातू से गायब नाबालिग छात्रा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

बरियातू थाना ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्ची के अपहरण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक जैद को गिरफ्तार किया है. फिलहाल बच्ची को मेडिकल जांच के लिए रांची के सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

क्या है पूरा मामला