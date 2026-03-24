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रांची के पोस्ट ऑफिस से मिला खरतनाक LSD ड्रग्स, नीदरलैंड से आई थी खेप

रांची: राजधानी रांची के हेहल पोस्ट ऑफिस में नीदरलैंड से मंगवाई गई खतरनाक ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड डाइथायलैमाइड यानी एलएसडी बरामद कर ली गई है. इस बार 50 एलसडी बरामद की गई है. बता दें कि पिछले महीने रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने रांची के पंडरा इलाके में छापेमरी करके अभिषेक और अविनाश नाम के दो ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 100 एलसडी ड्रग्स बरामद किया था.

ड्रग्स पैडलर्स ने उगले राज

इस ड्रग्स को दोनों पैडलर्स ने बाय पोस्ट नीदरलैंड से मंगवाया था. मामले में जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने अभिषेक और अविनाश को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान ही दोनों ने बताया था कि एलएसडी की एक और खेप हेहल पोस्ट ऑफिस पहुंची है. सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय दोनों आरोपियों को लेकर हेहल पोस्ट आफिस पहुंची और वहां से 50 एलएसडी ड्रग्स बरामद किया.

रिमांड पर हुई पूछताछ के बाद हेहल पोस्ट आफिस पहुचा एलएसडी ड्रग्स बरामद कर लिया गया है. पिछली बार 100 एलएसडी बरामद किया गया था, इस बार 50 बरामद हुआ है: प्रकाश सोय, डीएसपी, कोतवाली

खतरनाक हुआ नशे का कारोबार

ब्राउन शुगर, कोकीन, गांजा और ब्लैक स्टोन जैसे ड्रग्स के बाद अब सबसे खतरनाक माने जाने वाले ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड डाइथायलैमाइड यानी एलएसडी ने भी रांची के नशे के बाजार में दस्तक दे दी है. यह एलएसडी ड्रग्स की दूसरी खेप बरामद की गई है. NEDERLAND INTERNATIONAL' का टिकट लगे लिफाफे में Belgian Greetings कार्ड के जरिये ये ड्रग्स बाय पोस्ट रांची मंगवाया गया था. LSD बेहद खतरनाक मादक पदार्थ है, जिसे उसने अविनाश कुमार मिश्र और अभिषेक ने साथ मिलकर डार्क वेब से क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट कर नीदरलैंड से मंगवाया था.

क्या है एलएसडी