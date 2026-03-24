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रांची के पोस्ट ऑफिस से मिला खरतनाक LSD ड्रग्स, नीदरलैंड से आई थी खेप

रांची पुलिस ने नीदरलैंड से मंगवाए गए खतरनाक ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड डाइथायलैमाइड यानी एलएसडी को बरामद किया है.

RANCHI POLICE RECOVERED LSD
पोस्ट ऑफिस से एलएसडी बरामद करते कोतवाली डीएसपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 9:09 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के हेहल पोस्ट ऑफिस में नीदरलैंड से मंगवाई गई खतरनाक ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड डाइथायलैमाइड यानी एलएसडी बरामद कर ली गई है. इस बार 50 एलसडी बरामद की गई है. बता दें कि पिछले महीने रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने रांची के पंडरा इलाके में छापेमरी करके अभिषेक और अविनाश नाम के दो ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 100 एलसडी ड्रग्स बरामद किया था.

ड्रग्स पैडलर्स ने उगले राज

इस ड्रग्स को दोनों पैडलर्स ने बाय पोस्ट नीदरलैंड से मंगवाया था. मामले में जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने अभिषेक और अविनाश को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान ही दोनों ने बताया था कि एलएसडी की एक और खेप हेहल पोस्ट ऑफिस पहुंची है. सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय दोनों आरोपियों को लेकर हेहल पोस्ट आफिस पहुंची और वहां से 50 एलएसडी ड्रग्स बरामद किया.

रिमांड पर हुई पूछताछ के बाद हेहल पोस्ट आफिस पहुचा एलएसडी ड्रग्स बरामद कर लिया गया है. पिछली बार 100 एलएसडी बरामद किया गया था, इस बार 50 बरामद हुआ है: प्रकाश सोय, डीएसपी, कोतवाली

खतरनाक हुआ नशे का कारोबार

ब्राउन शुगर, कोकीन, गांजा और ब्लैक स्टोन जैसे ड्रग्स के बाद अब सबसे खतरनाक माने जाने वाले ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड डाइथायलैमाइड यानी एलएसडी ने भी रांची के नशे के बाजार में दस्तक दे दी है. यह एलएसडी ड्रग्स की दूसरी खेप बरामद की गई है. NEDERLAND INTERNATIONAL' का टिकट लगे लिफाफे में Belgian Greetings कार्ड के जरिये ये ड्रग्स बाय पोस्ट रांची मंगवाया गया था. LSD बेहद खतरनाक मादक पदार्थ है, जिसे उसने अविनाश कुमार मिश्र और अभिषेक ने साथ मिलकर डार्क वेब से क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट कर नीदरलैंड से मंगवाया था.

क्या है एलएसडी

एलएसडी कुछ घंटों के लिए दिमाग को नशा देने वाला एक बहुत बहुत ही ताकतवर ड्रग्स है, जिसे लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड कहते हैं. यह एर्गोट नामक फंगस से बनाई जाती है और ज्यादातर छोटे कागज के टुकड़ों (ब्लॉटर), लिक्विड या गोलियों के रूप में ली जाती है. इसे लैब में ही विकसित किया जाता है. इसका कोई गंध नहीं होता है. ऐसे ड्रग्स ले जाने वाले लोग भरपूर नशे में होते हैं लेकिन सामने वाला भी यह पहचान नहीं पाता है कि अगला ड्रग्स के नशे में है.

इंडिया में बेचना है गैरकानूनी

भारत समेत ज्यादातर देशों में इसे लेना या बेचना गैरकानूनी है. जानकर बताते हैं कि यह मस्तिष्क पर 8-12 घंटे तक असर करती हैं. इसे इस्तेमाल करने पर ऐसी चीजें भी दिखने लगती हैं, जो असल में है ही नहीं. इसका आदि होने पर दिमाग की सोच बदल जाती है, कुछ घंटे में लेने वाला व्यक्ति अपने आप को तरह-तरह के भूमिकाओं में पाता है.

नीदरलैंड से किया था आयात

पूर्व में एलएसडी ड्रग्स केस में गिरफ्तार पैडलर्स की निशानदेही पर रांची पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है. कोतवाली डीएसपी के नेतृव में हेहल पोस्ट ऑफिस से 50 एलएसडी ड्रग्स (स्टिकर फार्म में) पुलिस ने बरामद किया है. एलएसडी को बाय पोस्ट नीदरलैंड से मंगवाया गया था.

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रांची में मिला LSD ड्रग्स
नीदरलैंड से मंगवाई गई LSD
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