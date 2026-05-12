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रांची में बड़ा नाले से बरामद हुए शव के टुकड़े, गायब हुई मासूम का शव होने की आशंका, पुलिस करवाएगी डीएनए टेस्ट

रांची पुलिस ने बड़े नाले से शव के टुकड़े बरामद किए हैं. पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराएगी.

FSL team present at scene
मौके पर मौजूद एफएसएल और डॉक्टरों की टीम (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 2:16 PM IST

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रांची: राजधानी के कोकर इलाके से लापता 18 माह की मासूम के इस दुनिया में शायद नहीं है. दरअसल तलाशी के दौरान बड़े नाले से एक क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि शव मासूम का ही है. पहचान के लिए रांची पुलिस डीएनए टेस्ट कराएगी.

चार दिन से गायब थी मासूम

बीते शनिवार को अपने घर से गायब हुई 18 माह की मासूम अदिति को लेकर जो पुलिस का शक था, वह सही साबित हुआ. खेलते खेलते मासूम अदिति घर के बाहर बने बड़े नाले में गिर गई थी, भारी बारिश की वजह से वह बहकर अपने घर से लगभग 850 मीटर की दूरी पर चली गई थी.

शव को नोच रहे थे कुत्ते

सोमवार को दिनभर चले अभियान में एनडीआरएफ की टीम को अदिति नहीं मिल पाई थी. मंगलवार को दोबारा अभियान शुरू किया गया. इसी दौरान मासूम के घर से लगभग 850 मीटर दूर नाला जहां स्वर्णरेखा नदी में मिलता है, वहां पर कुछ आवारा कुत्तों को मांस नोचते हुए देखा गया. पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने कुत्तों को वहां से भगाया. देखने से साफ प्रतीत होता है कि मौके से बरामद मांस और हड्डी किसी बच्चे के हैं.

शव मासूम बच्ची का ही है, इसकी पुष्टि करवाने के लिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि मामले में किसी भी तरह का शक ना बना रहे: पारस राणा, सिटी एसपी

एफएसएल और डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद

पिछले तीन दिनों से बच्ची की तलाश को लेकर हलकान रही रांची पुलिस की टीम और एनडीआरएफ भी सदमे में है. रांची के सिटी एसपी पिछले तीन दिनों से बच्ची की तलाश को लेकर खुद ही कोकर इलाके में डेरा डाले हुए थे. ताजा मांस और हड्डी मिलने के बाद मामले की जांच कराने के लिए एफएसएल और डॉक्टर की टीम को बुलाया गया है.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

चार दिनों से बच्ची के गायब रहने के बाद भी मासूम के परिवार को यही उम्मीद थी कि बच्ची कहीं से बरामद कर ली जाएगी लेकिन मांस के टुकड़े मिलने के बाद पूरा परिवार सदमे में है. वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मां- बाप लगातार बच्ची के सुरक्षित लौट आने की उम्मीद लगाए बैठे रहे.

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रांची में क्षत विक्षत शव बरामद
RECOVERED BODY PARTS FROM BADE NALE
नाले से बरामद हुए शव के टुकड़े
MUTILATED BODY RECOVERED IN RANCHI

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