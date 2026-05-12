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रांची में बड़ा नाले से बरामद हुए शव के टुकड़े, गायब हुई मासूम का शव होने की आशंका, पुलिस करवाएगी डीएनए टेस्ट

मौके पर मौजूद एफएसएल और डॉक्टरों की टीम ( Etv bharat )

रांची: राजधानी के कोकर इलाके से लापता 18 माह की मासूम के इस दुनिया में शायद नहीं है. दरअसल तलाशी के दौरान बड़े नाले से एक क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि शव मासूम का ही है. पहचान के लिए रांची पुलिस डीएनए टेस्ट कराएगी.

चार दिन से गायब थी मासूम

बीते शनिवार को अपने घर से गायब हुई 18 माह की मासूम अदिति को लेकर जो पुलिस का शक था, वह सही साबित हुआ. खेलते खेलते मासूम अदिति घर के बाहर बने बड़े नाले में गिर गई थी, भारी बारिश की वजह से वह बहकर अपने घर से लगभग 850 मीटर की दूरी पर चली गई थी.

शव को नोच रहे थे कुत्ते

सोमवार को दिनभर चले अभियान में एनडीआरएफ की टीम को अदिति नहीं मिल पाई थी. मंगलवार को दोबारा अभियान शुरू किया गया. इसी दौरान मासूम के घर से लगभग 850 मीटर दूर नाला जहां स्वर्णरेखा नदी में मिलता है, वहां पर कुछ आवारा कुत्तों को मांस नोचते हुए देखा गया. पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने कुत्तों को वहां से भगाया. देखने से साफ प्रतीत होता है कि मौके से बरामद मांस और हड्डी किसी बच्चे के हैं.