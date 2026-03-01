ETV Bharat / state

देह व्यापार के अड्डों पर रांची पुलिस की दबिश, कई थाना क्षेत्रों में एक साथ रेड, 8 गिरफ्तार

रांची में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने इसमें शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 1, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर देह व्यापर चलाए जाने की सूचना पर रांची पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है, रांची के लालपुर, चुटिया सहित कई थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर देह व्यापार में संलिप्त कई लड़कियों और ग्राहकों को गिरफ्तार किया है.

एसएसपी को मिली सूचना पर कार्रवाई

राजधानी रांची में देह व्यापार के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रांची के कई थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर 6 से ज्यादा लड़कियों और ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें अधिकांश लड़कियां रांची और कोलकाता की रहने वाली हैं. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रैकेट की सूचना पर राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापामारी की गई है जिसमें कई लोग पकड़े गए.

सिटी एसपी का बयान (ETV Bharat)


महिला है मुख्य सरगना

जिस्मफरोशी के धंधे के खिलाफ की गई कार्रवाई में रांची पुलिस में रैकेट चलाने वाले सरगना को भी गिरफ्तार किया है. राजधानी में बड़े पैमाने पर चल रहे रैकेट की सरगना एक महिला है जो पश्चिम बंगाल सहित अलग-अलग इलाकों से लड़कियों को बुलाकर रांची में देह व्यापार करवाती थी. सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार महिला सरगना का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पहले भी जेल जा चुकी है.

एससपी को मिली थी सूचना

रांची एसएसपी राकेश रंजन को यह जानकारी मिली थी कि रांची के इलाकों में बड़े पैमाने पर रैकेट का संचालन किया जा रहा है. रैकेट में दो दर्जन से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं, जिन्हें बेहद गुप्त तरीके से होटलों में भेज कर और किराए के मकान में रख कर जिस्मफरोशी का धंधा करवाया जा रहा है. जानकारी की पुष्टि होने के बाद रांची के सीनियर एससपी ने सिटी एसपी नेतृत्व में टीम का गठन किया और राजधानी में चल रहे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसमें अब तक आठ लोग पकड़े गए हैं.

