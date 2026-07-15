रांची पुलिस का जन शिकायत कार्यक्रम: 193 शिकायतें पहुंचीं, 89 का मौके पर ही निपटारा, 7 मामलों में एफआईआर दर्ज
रांची पुलिस की जन-सुनवाई में हर बुधवार थानों में एसएसपी से लेकर थानेदार तक आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं
Published : July 15, 2026 at 8:56 PM IST
रांची: राजधानी रांची के विभिन्न थानों में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पुलिस की बेहतर छवि स्थापित करने के लिए हर सप्ताह जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में एसएसपी से लेकर डीएसपी और थानेदार तक सीधे आम लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं.
बुधवार को दर्जनों मामलों का मौके पर निपटारा
बुधवार को रांची जिले के सभी थाना एवं ओपी क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वयं विभिन्न थानों में पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया.
एसएसपी खुद थाने में बैठे
एसएसपी राकेश रंजन की इस पहल का फायदा रांची की जनता उठा रही है. एसएसपी राकेश रंजन खुद रांची के कई थानों में पहुंचे, जनता की समस्याएं सुनीं और उनका त्वरित समाधान भी किया. एसएसपी के निर्देश पर बुधवार को पूरा पुलिस महकमा सक्रिय रहा. नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पुलिस उपाधीक्षकों ने भी अपने-अपने निर्धारित थाना क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद किया. सभी थाना और ओपी प्रभारियों ने आम नागरिकों की शिकायतें दर्ज कर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया.
बुधवार तय तिथि, हर सप्ताह कार्यक्रम
एसएसपी रांची राकेश रंजन ने बताया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को आयोजित किया जा रहा है. इस बार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग विभिन्न थानों में पहुंचे और अपनी समस्याएं वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखीं.
193 शिकायतें प्राप्त, 89 का त्वरित निस्तारण
पूरे जिले में कुल 193 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 89 मामलों का उसी दिन त्वरित निष्पादन कर दिया गया. शेष मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.
महिला उत्पीड़न समेत संवेदनशील मामले आए सामने
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान रांची के विभिन्न थानों में महिला उत्पीड़न, प्रताड़ना, चोरी, मारपीट सहित कई संवेदनशील मामले भी सामने आए. इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संबंधित थानों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है.
थानावार शिकायतों का आंकड़ा
थानावार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक शिकायतें बरियातू थाना में 11, लालपुर थाना में 9, कांके थाना में 8 प्राप्त हुईं. जबकि डोरंडा, कोतवाली, पंडरा ओपी और मैक्लुस्कीगंज थाना में 7-7 शिकायतें प्राप्त हुईं. कुछ थानों में सभी प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण भी किया गया. जिलेभर में कुल 193 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 89 मामलों का निष्पादन किया गया, 97 मामले लंबित हैं तथा 7 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई.
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