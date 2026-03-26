रामनवमी पर सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर खास नजर, विवादित वीडियो और मैसेज फैलाने पर जाना पड़ सकता है जेल

रामनवमी पर सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर खास नजर, विवादित वीडियो और मैसेज फैलाने पर जाना पड़ सकता है जेल
रामनवमी पर्व के दौरान सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए रांची पुलिस विशेष तौर पर सक्रिय है.
Published : March 26, 2026 at 5:24 PM IST
रांची: रामनवमी पर्व के दौरान सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए रांची पुलिस विशेष तौर पर काम कर रही है. असामाजिक तत्वों के सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है. रांची पुलिस की ओर से ऐसे तत्वों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
पुलिस चौकस, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर
यह एक बड़ी सच्चाई है कि वर्तमान समय में अफवाहें और विवादित वीडियो या मैसेज के वायरल होने का प्रमुख स्रोत सोशल मीडिया है. यही वजह है कि इस वर्ष रामनवमी को लेकर पुलिस सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है. रांची पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वे भावुकता या फिर किसी के बहकावे में आकर कोई भी भड़काऊ पोस्ट वायरल न करें, बल्कि उसे पुलिस तक पहुंचाएं. रामनवमी के दौरान सोशल मीडिया का फायदा उठाकर अगर कोई सांप्रदायिक तनाव या फिर किसी अन्य तरह की अफवाह फैलाएगा तो वह सीधे सलाखों के पीछे जाएगा. इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट पर पहले जांच करें और फिर विश्वास करें.
पर्व-त्योहार के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब हो और किसी अन्य पक्ष को उसका फायदा मिल जाए. रामनवमी पर्व को देखते हुए भी ऐसे तत्वों को पुलिस किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है. राजधानी रांची में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है.
स्पेशल टीम कर रही मॉनिटरिंग
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रामनवमी पर्व को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर रहेगा. इसके लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार काम कर रहा है. रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं. अगर कोई भी विवादित मैसेज या वीडियो उनके पास आता है तो वह उसे फॉरवर्ड न करें, बल्कि पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर अपने नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें.
मुख्यालय की कड़ी नजर, हाईटेक है सोशल मीडिया सेल
वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा रामनवमी के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, वह बेहद हाईटेक है. उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी अज्ञात सर्वर से कोई मैसेज वायरल करता है तो तुरंत मॉनिटरिंग सेल द्वारा साइबर टीम को यह सूचना दी जाएगी. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग टीम बनाई गई है. व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है.
गाइडलाइंस भी जारी
रामनवमी पर कोई भी किसी भी तरह का अफवाह सोशल मीडिया के जरिए न फैल सके, इसके लिए बकायदा सभी जिलों में गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए भी जिला स्तर पर फोन नंबर जारी किए गए हैं. आम लोगों को गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि वे कभी भी किसी भी भड़काऊ मैसेज का प्रचार-प्रसार न करें. अगर उनके मोबाइल पर कोई आपत्तिजनक मैसेज आता है तो उसकी जानकारी वे पुलिस को जरूर दें. गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना मैसेज बनाने वाला. ऐसे में इन सब को लेकर सावधानी बरतें.
ये भी पढ़ें:
रामनवमी पर सजी रांची, महावीरी पताका और बांस की बढ़ी मांग, गांवों से शहर तक सप्लाई तेज
हजारीबाग में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च, जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण