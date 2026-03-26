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रामनवमी पर सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर खास नजर, विवादित वीडियो और मैसेज फैलाने पर जाना पड़ सकता है जेल

रांची: रामनवमी पर्व के दौरान सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए रांची पुलिस विशेष तौर पर काम कर रही है. असामाजिक तत्वों के सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है. रांची पुलिस की ओर से ऐसे तत्वों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

पुलिस चौकस, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर

यह एक बड़ी सच्चाई है कि वर्तमान समय में अफवाहें और विवादित वीडियो या मैसेज के वायरल होने का प्रमुख स्रोत सोशल मीडिया है. यही वजह है कि इस वर्ष रामनवमी को लेकर पुलिस सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है. रांची पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वे भावुकता या फिर किसी के बहकावे में आकर कोई भी भड़काऊ पोस्ट वायरल न करें, बल्कि उसे पुलिस तक पहुंचाएं. रामनवमी के दौरान सोशल मीडिया का फायदा उठाकर अगर कोई सांप्रदायिक तनाव या फिर किसी अन्य तरह की अफवाह फैलाएगा तो वह सीधे सलाखों के पीछे जाएगा. इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट पर पहले जांच करें और फिर विश्वास करें.

सिटी एसपी का बयान (ETV Bharat)

पर्व-त्योहार के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब हो और किसी अन्य पक्ष को उसका फायदा मिल जाए. रामनवमी पर्व को देखते हुए भी ऐसे तत्वों को पुलिस किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है. राजधानी रांची में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है.

स्पेशल टीम कर रही मॉनिटरिंग

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रामनवमी पर्व को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर रहेगा. इसके लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार काम कर रहा है. रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं. अगर कोई भी विवादित मैसेज या वीडियो उनके पास आता है तो वह उसे फॉरवर्ड न करें, बल्कि पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर अपने नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें.