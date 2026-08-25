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ईद मिलादुन्नबी को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

रांची: ईद मिलादुन्नबी को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है. इसी क्रम में मंगलवार को रांची के विभिन्न इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया.

कई इलाकों में फ्लैग मार्च

फ्लैग मार्च की शुरुआत अल्बर्ट एक्का चौक से हुई. पुलिस टीम मेन रोड होते हुए डोरंडा, कर्बला चौक समेत शहर के कई संवेदनशील और प्रमुख इलाकों से गुजरा. इस दौरान लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाने के साथ-साथ पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

फ्लैग मार्च में एसडीएम, सिटी एसपी, डीएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी शामिल रहे. रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि जुलूस रूट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है और संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती और भीड़ को नियंत्रित करने की रणनीति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

जुलूस के दौरान रहेगी विशेष निगरानी

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग विभिन्न इलाकों से जुलूस निकालते हैं. जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर आने की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए पुलिस ने पहले से ही रूट और भीड़ प्रबंधन को लेकर तैयारी की है. जुलूस के निर्धारित मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखने की तैयारी की गई है.

कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 26 अगस्त को रांची शहर में जुलूस निकाला जाएगा. जुलूस के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी किए हैं.