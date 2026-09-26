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हादसे से सबक: जमशेदपुर की घटना के बाद रांची पुलिस अलर्ट, एनएच और रिंग रोड पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई

जमशेदपुर सड़क हादसे के बाद रांची पुलिस ने एनएच और रिंग रोड पर गश्त अभियान चलाया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Ranchi Police
एनएच और रिंग रोड पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 9:12 AM IST

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रांची: जमशेदपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर में झारखंड के मंत्री की बेटी समेत चार लोगों की मौत के बाद रांची पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. हादसे से सबक लेते हुए रांची पुलिस ने शुक्रवार की रात शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और रिंग रोड समेत प्रमुख सड़कों पर विशेष गश्त अभियान चलाया.

रात भर चली निगरानी

रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की अलग-अलग टीमों ने रातभर सड़कों पर निगरानी की. इस दौरान सड़क के किनारे और मुख्य मार्ग पर खड़े ऐसे वाहनों को चिह्नित किया गया, जिनसे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी. पुलिस ने कई वाहनों को सड़क से हटवाया और चालकों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे एनएच, रिंग रोड या अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़ा नहीं करें.

Ranchi Police
एनएच और रिंग रोड पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई (Etv Bharat)

कुछ स्थानों पर पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया. खासकर रात के समय सड़क किनारे भारी वाहनों को खड़ा करने से होने वाले खतरे के बारे में चालकों को समझाया गया. पुलिस ने कहा कि सड़क पर खड़े वाहन दूसरे चालकों को दूर से दिखाई नहीं देने पर गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं.

रात में विशेष निगरानी

रांची पुलिस की टीमों ने एनएच और रिंग रोड के अलावा उन स्थानों पर भी निगरानी की, जहां अक्सर भारी वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं. पुलिस ने चालकों से कहा कि खराब होने वाले वाहनों को सड़क पर खड़ा करने की स्थिति में तत्काल उचित संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द वाहन को सड़क से हटाएं. रांची एसएसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा. इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी.

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