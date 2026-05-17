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रांची पुलिस का अपराधियों के खिलाफ महाअभियान, एक ही रात में धरे गए 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स

रांची: राजधानी में शनिवार रात फरार चल रहे वारंटियों और अपराधियों के लिए कार्रवाई की गई. एसएसपी रांची के निर्देश पर सिटी, ट्रैफिक और ग्रामीण एसपी ने अपनी टीम के साथ 100 से ज्यादा वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई

रांची पुलिस द्वारा रविवार को जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि वरीय एसपी के निर्देशानुसार एसपी नगर, यातायात तथा ग्रामीण के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत रांची पुलिस की ओर से 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 220 से अधिक लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया. अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है.

जंबो टीम बनी, जहां तहां से उठे वारंटी और अपराधी