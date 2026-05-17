रांची पुलिस का अपराधियों के खिलाफ महाअभियान, एक ही रात में धरे गए 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स
रांची पुलिस ने क्रिमिनल्स के खिलाफ महाअभियान चलाते हुए एक रात में 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 17, 2026 at 2:52 PM IST
रांची: राजधानी में शनिवार रात फरार चल रहे वारंटियों और अपराधियों के लिए कार्रवाई की गई. एसएसपी रांची के निर्देश पर सिटी, ट्रैफिक और ग्रामीण एसपी ने अपनी टीम के साथ 100 से ज्यादा वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई
रांची पुलिस द्वारा रविवार को जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि वरीय एसपी के निर्देशानुसार एसपी नगर, यातायात तथा ग्रामीण के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत रांची पुलिस की ओर से 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 220 से अधिक लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया. अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है.
वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर, यातायात तथा ग्रामीण के नेतृत्व में विगत दो दिनों में *“ऑपरेशन प्रहार “* के तहत रांची पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया एवं 220 से अधिक लंबित वारंटों का निष्पादन किया गया।अपराधियों के 1/2 pic.twitter.com/RASp4JjAQe— Ranchi Police (@ranchipolice) May 17, 2026
जंबो टीम बनी, जहां तहां से उठे वारंटी और अपराधी
"ऑपरेशन प्रहार” के तहत अपराध नियंत्रण, वारंट निष्पादन और संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की विशेष रणनीति बनाई गई थी, शनिवार देर रात तक चली इस कार्रवाई में पुलिस टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को धर दबोचा है. कई आरोपी ऐसे भी पकड़े गए है, जो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे: राकेश रंजन, सीनियर एसपी
आगे भी ऐसे अभियान चलाने के पुलिस ने दिए संकेत
अभियान में जिले के सभी पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे. रांची पुलिस द्वारा भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के संकेत दिए हैं.
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