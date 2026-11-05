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धनतेरस- दीपावली पर महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस का फोकस, सुरक्षा की कमान संभालेंगी महिला पुलिसकर्मी

जायजा लेते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ( ETV BHARAT )

रांची: धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने वाली महिलाओं की सुरक्षा रांची पुलिस की प्राथमिकता होगी. भीड़भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं को किसी तरह की असुविधा न हो और वे सुरक्षित माहौल में खरीदारी कर सकें, इसके लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारी की है. मेन रोड और अपर बाजार में अतिरिक्त 200 जवानों की तैनाती की जाएगी.

खास बात यह है कि इस अतिरिक्त बल में करीब 50% महिला पुलिसकर्मी होंगी. महिला पुलिसकर्मियों को बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जा रहा है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जा सके.