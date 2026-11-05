धनतेरस- दीपावली पर महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस का फोकस, सुरक्षा की कमान संभालेंगी महिला पुलिसकर्मी
त्योहार के सीजन में रांची पुलिस महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने की तैयारी कर रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 5:05 PM IST
रांची: धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने वाली महिलाओं की सुरक्षा रांची पुलिस की प्राथमिकता होगी. भीड़भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं को किसी तरह की असुविधा न हो और वे सुरक्षित माहौल में खरीदारी कर सकें, इसके लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारी की है. मेन रोड और अपर बाजार में अतिरिक्त 200 जवानों की तैनाती की जाएगी.
खास बात यह है कि इस अतिरिक्त बल में करीब 50% महिला पुलिसकर्मी होंगी. महिला पुलिसकर्मियों को बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जा रहा है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जा सके.
यातायात व्यवस्था के साथ-साथ महिला सुरक्षा
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि धनतेरस पर बाजारों में काफी भीड़ होती है. ऐसे में यातायात व्यवस्था के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है. पुलिस की कोशिश रहेगी कि खरीदारी करने आने वाली माताओं और बहनों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. प्रमुख बाजारों, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी.
मेन रोड और अपर बाजार में विशेष ट्रैफिक प्लान
धनतेरस पर खरीदारी के लिए मेन रोड और अपर बाजार में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए इन दोनों प्रमुख बाजारों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिन रास्तों पर बर्तन, ज्वेलरी और अन्य सामानों की दुकानें अधिक हैं, वहां वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी.
मेन रोड में खासकर काली मंदिर से विक्रांत चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है. इस मार्ग पर धनतेरस के दिन बर्तन और अन्य सामानों की दुकानों में काफी भीड़ रहती है. ऐसे में अनावश्यक रूप से चारपहिया वाहनों और ऑटो-टोटो को इस रास्ते में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
अपर बाजार में भी वाहनों का होगा डायवर्जन
अपर बाजार में ज्वेलरी, बर्तन और अन्य दुकानों के आसपास भी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी. यहां भीड़ की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग रास्तों पर वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि यदि मेन रोड पर वाहनों का दबाव बहुत अधिक बढ़ता है, तो रतन पीपी और कचहरी चौक के बीच के मार्ग पर भी कुछ समय के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है. यह फैसला मौके पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा.
इन जगहों पर होगी पार्किंग की व्यवस्था
खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो, इसके लिए कई पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं. इनमें चर्च कॉम्प्लेक्स, सैनिक मार्केट, हनुमान मंदिर के पास टैक्सी स्टैंड की पार्किंग, जिला स्कूल मैदान और जयपाल सिंह स्टेडियम के पास उपलब्ध स्थान शामिल हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें.
सड़क पर पार्किंग करने से बचें, जाम में फंसेंगे हजारों लोग
ट्रैफिक एसपी ने रांचीवासियों से अपील की है कि त्योहार के दौरान सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन पार्क न करें. गलत तरीके से सड़क पर खड़ा किया गया एक वाहन भी यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है और बाजारों में जाम की स्थिति बनती है.
उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि रांची में सभी त्योहारों की तरह धनतेरस और दीपावली भी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ नियमित पुलिस बल भी बाजारों और प्रमुख चौक-चौराहों पर तैनात रहेगा. रांचीवासियों से अपील है कि पुलिस के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से त्योहार की खरीदारी करें.
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