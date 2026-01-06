ETV Bharat / state

भाई-बहन की तलाश में रांची पुलिस ने शुरू किया हाउस सर्च अभियान, डीएसपी ने संभाला मोर्चा

रांची: राजधानी के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी से गायब दो मासूम बच्चों को खोजने के लिए रांची पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है. पुलिस की तरफ से 51 हजार पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है लेकिन बच्चों का अभी तक कोई सुहाग नहीं मिला है. अब दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस ने हाउस सर्च अभियान शुरू किया है.

दो जनवरी से गायब हैं दोनों बच्चे

दरअसल, रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता दो मासूम भाई-बहन अंश (5 साल) और अंशिका (4 साल) का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस ने अब दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए इलाके में हाउस सर्च अभियान शुरू किया है. हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टीम धुर्वा इलाके में सर्च अभियान चला रही है.

रांची पुलिस का हाउस सर्च अभियान (Etv bharat)

पुलिस ने आसपास के इलाकों का जायजा लिया

हटिया डीएसपी खुद अपनी टीम के साथ एक-एक घर की तलाशी ले रहे हैं. बच्चों के बारे में लोगों से पूछताछ की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन, खुद मंगलवार को गायब बच्चों के घर पहुंचे और आसपास के इलाकों का जायजा लिया. साथी ही साथ फोर्स को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द बच्चों को खोजने का काम पूरा किया जाए.

उठ रहे सवाल

घटना के चार दिन बीत चुके हैं लेकिन बच्चों की तलाश में पुलिस की तमाम कोशिशें अभी तक बेनतीजा साबित हो रही हैं. इसके चलते मामले को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं. इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. आसपास के घरों की तलाशी के साथ ही स्थानीय लोगों से गहनता से पूछताछ की गई है लेकिन सफलता नही मिली है.