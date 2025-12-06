ETV Bharat / state

रवि आत्महत्या केस की जांच शुरू, मोबाइल से मिली थी हथियार और ड्रग्स की तस्वीरें

रांचीः लालपुर इलाके में रहने वाले रवि सिंह सुसाइड मामले की जांच शुरू कर दी गई है. रवि के मोबाइल से हथियार और ड्रग्स तस्करों से जुड़ी कुछ तस्वीरें और अन्य इनपुट मिले थे. जिसके बाद पुलिस ने रवि से पूछताछ की थी, इसी दौरान 5 नवंबर को रवि ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी.

दबाव में आत्महत्या की बात, परिजनों ने मांगा न्याय

रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के लोअर वर्धमान कंपाउंड के रहने वाले रवि सिंह के मोबाइल से कई हथियारों की तस्वीरें मिली थीं. इसके बाद पुलिस के द्वारा रवि से पूछताछ की गई थी. रवि से 22 नवंबर को ही पूछताछ की गई थी. जिसमें कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली. पुलिस को रवि के मोबाइल से आर्म्स सप्लायरों के नंबर और चैटिंग भी मिली थी.

परिजन और डीएसपी का बयान (Etv Bharat)

आत्महत्या के लिए जिम्मेदार सप्लायर या अपराधिक प्रवृति के लोग हो सकते हैंः परिजन

रवि से लालपुर पुलिस के द्वारा इसी आधार पर लगातार पूछताछ की जा रही थी. लेकिन इसी बीच पांच नवम्बर को रवि ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया. मृतक रवि के परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा रवि से पूछताछ की गई थी और उसके मोबाइल से भी कुछ जानकारी पुलिस को मिली थी. वहीं उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार वो सप्लायर या अपराधिक प्रवृति के लोग हो सकते हैं जो रवि को गलत धंधे में ले जाना चाहते थे. ऐसे में परिजन ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

पुलिस की जांच जारी