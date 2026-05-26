ETV Bharat / state

रांची में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, लूट और चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा

रांची: राजधानी रांची में लूट और चेन स्नैचिंग की दो अलग-अलग घटनाओं का पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए कुल चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, लूटे गए मोबाइल, सोने जैसे आभूषण और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है. दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है.

कांटा टोली-कोकर मार्ग पर लूट, एक गिरफ्तार

सदर थाना क्षेत्र में कांटा टोली और कोकर चौक के बीच कब्रिस्तान के पास टोटो सवार यात्रियों और राहगीरों से हथियार और चाकू के बल पर लूटपाट की घटना सामने आई. घटना 24 मई की रात हुई, जब चार अज्ञात अपराधियों ने राहगीरों को डराकर मोबाइल और नकदी लूट ली. मामले में सदर थाना में कांड संख्या 242/2026 दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में एक आरोपी को दबोच लिया.

मामले की जानकारी देते सिटी एसपी (Etv Bharat)

गिरफ्तार आरोपी की पहचान नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय दिलकश गद्दी के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड देशी कट्टा, धारदार चाकू और लूटे गए चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार दिलकश गद्दी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ डोरंडा, लोअर बाजार और डेली मार्केट थाना में लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं. पुलिस अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

बुजुर्ग महिला से चेन झपटमारी, तीन गिरफ्तार