ETV Bharat / state

रांची पुलिस का कोढ़ा गैंग के साथ एनकाउंटर, एक अपराधी हुआ घायल

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी में लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे चेन छिनतई गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रविवार को ओरमांझी थाना क्षेत्र के चुट्टू गांव के पास पुलिस और कोढ़ा गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. कार्रवाई के दौरान गिरोह मुखिया रंगीला पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. मौके से उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है.