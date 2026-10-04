रांची पुलिस का कोढ़ा गैंग के साथ एनकाउंटर, एक अपराधी हुआ घायल

रांची पुलिस का कोढ़ा गैंग के साथ एनकाउंटर, एक अपराधी हुआ घायल
रांची पुलिस की कोढ़ा गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 3:33 PM IST
रांचीः राजधानी में लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे चेन छिनतई गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रविवार को ओरमांझी थाना क्षेत्र के चुट्टू गांव के पास पुलिस और कोढ़ा गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. कार्रवाई के दौरान गिरोह मुखिया रंगीला पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. मौके से उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है.
क्या है पूरा मामला
सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक राजधानी में लगातार हो रही चेन छिनतई की घटनाओं की जांच के दौरान इस गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले थे. इसके बाद विशेष टीम आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. रविवार को सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य रिंग रोड से सटे चुट्टू इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी.
पुलिस की सर्विस पिस्टल लेकर भागने लगा रंगीला
पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान रंगीला ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीन ली और भागने लगा. पुलिस के अनुसार, पीछा किए जाने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की. खतरा देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. गोली लगने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
भाग रहे दो साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़े
मुठभेड़ के दौरान गिरोह के दो अन्य सदस्य मौके से निकलने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को भी पकड़ लिया. तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
लालपुर, बरियातू और डोरंडा की घटनाओं से जुड़े तार
गिरफ्तार आरोपियों ने राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई चेन छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया था. पुलिस को आशंका है कि इसी गिरोह ने लालपुर, बरियातू, डोरंडा समेत कई इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाया है. गिरफ्तार आरोपियों से अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि छिनतई के बाद सोने की चेन और अन्य सामान किसके जरिए खपाया जाता था. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हथियार, 10 से ज्यादा लूटी गई चेन और अन्य सामान की बरामदगी भी की है.
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