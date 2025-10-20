ETV Bharat / state

विजय हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

रांची: राजधानी रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या करने वाले अभिषेक के साथ रांची पुलिस का एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर में अभिषेक को दो गोलियां लगी हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

फरार होने की कोशिश में था आरोपी

रांची के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार राज्य छोड़कर फरार होने की कोशिश में लगा हुआ था. पुलिस पर अभिषेक को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव था. स्थानीय लोगों ने रविवार को जमकर हंगामा भी किया था. इसी बीच रांची पुलिस को जानकारी मिली कि अभिषेक अपने परिवार के साथ भाग रहा है. जानकारी प्राप्त होने के बाद रांची एसएसपी की एक टीम ने रेस्टोरेंट संचालक विजय की रेस्टोरेंट में ही गोली मारकर हत्या करने वाले अभिषेक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते एसएसपी राकेश रंजन (Etv Bharat)

पुलिस को मिली सफलता

पुलिस मुठभेड़ में अभिषेक के दोनों पैरों में दो गोलियां लगी हैं और उसे रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बता दें कि शनिवार देर रात विजय को उसके ही रेस्टोरेंट में अभिषेक ने विवाद के बाद गोली मार दी थी. जिससे मौके पर ही विजय की मौत हो गई थी. हत्याकांड के बाद से ही रांची पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार रेड कर रही थी और इसी क्रम में ये सफलता पुलिस के हाथ लगी.

आईटीबीपी कैंप के पास पकड़ा गया अभिषेक