विजय हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

रांची के होटल मालिक विजय नाग की हत्या करने वाले आरोपी अभिषेक के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. आरोपी को गोली लगी है.

ACCUSED ARRESTED IN RANCHI
घटनास्थल पर पुलिस मौजूद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 9:02 AM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या करने वाले अभिषेक के साथ रांची पुलिस का एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर में अभिषेक को दो गोलियां लगी हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

फरार होने की कोशिश में था आरोपी

रांची के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार राज्य छोड़कर फरार होने की कोशिश में लगा हुआ था. पुलिस पर अभिषेक को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव था. स्थानीय लोगों ने रविवार को जमकर हंगामा भी किया था. इसी बीच रांची पुलिस को जानकारी मिली कि अभिषेक अपने परिवार के साथ भाग रहा है. जानकारी प्राप्त होने के बाद रांची एसएसपी की एक टीम ने रेस्टोरेंट संचालक विजय की रेस्टोरेंट में ही गोली मारकर हत्या करने वाले अभिषेक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते एसएसपी राकेश रंजन (Etv Bharat)

पुलिस को मिली सफलता

पुलिस मुठभेड़ में अभिषेक के दोनों पैरों में दो गोलियां लगी हैं और उसे रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बता दें कि शनिवार देर रात विजय को उसके ही रेस्टोरेंट में अभिषेक ने विवाद के बाद गोली मार दी थी. जिससे मौके पर ही विजय की मौत हो गई थी. हत्याकांड के बाद से ही रांची पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार रेड कर रही थी और इसी क्रम में ये सफलता पुलिस के हाथ लगी.

आईटीबीपी कैंप के पास पकड़ा गया अभिषेक

मामले में एसएसपी रांची राकेश रंजन ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी अभिषेक अपने परिवार के साथ रांची से भागने की फिराक में था लेकिन पुलिस के द्वारा भी कई जगहों पर चेक नाके लगाए गए थे. इसी दरम्यान वह रातु पुलिस की नजरों में आ गया, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करने लगी और आखिरकार कांके थाना क्षेत्र के आईटीबीपी कैंप के समीप पहुंचने पर कांके पुलिस के द्वारा भी घेराबंदी कर दी गई.

पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही पूछताछ

पुलिस की घेराबंदी देख अभिषेक पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो घायल हो गया. हत्या के आरोपी अभिषेक के दोनों पैरों में एक-एक गोली लगी है.

वहीं जानकारी के अनुसार, इस मामले में पूर्व पुलिसकर्मी हरेंद्र सिंह और उनके ड्राइवर को डिटेन किया गया है. मामले में हत्या के पीछे बिरयानी का विवाद सामने आया था, हालांकि पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ कर रही है.

