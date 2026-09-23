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चेन स्नेचिंग पर लगाम के लिए रांची पुलिस ने बनाई खास रणनीति, हॉटस्पॉट पर सादे लिबास में तैनात होंगे जवान

चेन स्नेचिंग को लेकर रणनीति पर बनाती पुलिस ( Etv Bharat )

रांची: शहर में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और पूर्व में हुई वारदातों का जल्द खुलासा करने के लिए रांची पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसे लेकर रांची एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में चेन स्नेचिंग की घटनाओं के पैटर्न, अपराधियों के संभावित रूट, संवेदनशील इलाकों और तकनीकी साक्ष्यों की समीक्षा की गई.

हॉटस्पॉट पर बढ़ेगी पुलिस की निगरानी

रांची पुलिस ने चेन स्नेचिंग के हॉटस्पॉट और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके, वहां नियमित और प्रभावी गश्ती बढ़ाने का फैसला लिया है. ऐसे जगहों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी. बाजार, चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया है.

CCTV फुटेज से खंगाले जाएंगे अपराधियों के रूट

पूर्व में हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं का केस वार और स्थान वार विश्लेषण किया जाएगा. पुलिस अपराधियों के संभावित रूट और एग्जिट प्वाइंट की पहचान करेगी. घटनास्थल से लेकर संभावित भागने के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की व्यवस्थित तरीके से जांच की जाएगी. जिन इलाकों में CCTV कैमरे नहीं हैं, वहां स्थानीय स्तर पर CCTV लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

संदिग्ध रास्तों पर वाहन जांच

एसएसपी के मुताबिक, अपराधियों के संभावित आवागमन वाले रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ वाहन जांच भी बढ़ाई जाएगी. जरूरत के अनुसार, चिन्हित स्थानों पर विशेष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. पुलिस का फोकस वारदात के बाद अपराधियों के भागने के रास्तों को चिन्हित कर उन्हें दबोचने पर भी रहेगा.

चेन स्नेचिंग के मामलों के लिए SIT गठित