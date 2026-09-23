चेन स्नेचिंग पर लगाम के लिए रांची पुलिस ने बनाई खास रणनीति, हॉटस्पॉट पर सादे लिबास में तैनात होंगे जवान
रांची पुलिस ने चेन स्नेचिंग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 10:52 PM IST
रांची: शहर में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और पूर्व में हुई वारदातों का जल्द खुलासा करने के लिए रांची पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसे लेकर रांची एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में चेन स्नेचिंग की घटनाओं के पैटर्न, अपराधियों के संभावित रूट, संवेदनशील इलाकों और तकनीकी साक्ष्यों की समीक्षा की गई.
हॉटस्पॉट पर बढ़ेगी पुलिस की निगरानी
रांची पुलिस ने चेन स्नेचिंग के हॉटस्पॉट और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके, वहां नियमित और प्रभावी गश्ती बढ़ाने का फैसला लिया है. ऐसे जगहों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी. बाजार, चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया है.
CCTV फुटेज से खंगाले जाएंगे अपराधियों के रूट
पूर्व में हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं का केस वार और स्थान वार विश्लेषण किया जाएगा. पुलिस अपराधियों के संभावित रूट और एग्जिट प्वाइंट की पहचान करेगी. घटनास्थल से लेकर संभावित भागने के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की व्यवस्थित तरीके से जांच की जाएगी. जिन इलाकों में CCTV कैमरे नहीं हैं, वहां स्थानीय स्तर पर CCTV लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
संदिग्ध रास्तों पर वाहन जांच
एसएसपी के मुताबिक, अपराधियों के संभावित आवागमन वाले रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ वाहन जांच भी बढ़ाई जाएगी. जरूरत के अनुसार, चिन्हित स्थानों पर विशेष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. पुलिस का फोकस वारदात के बाद अपराधियों के भागने के रास्तों को चिन्हित कर उन्हें दबोचने पर भी रहेगा.
चेन स्नेचिंग के मामलों के लिए SIT गठित
चेन स्नेचिंग की घटनाओं के त्वरित खुलासे के लिए SIT का गठन किया गया है. टीम पूर्व में दर्ज मामलों की जांच को तेज करते हुए अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी. इसके साथ ही टेक्निकल सेल को CCTV फुटेज, मोबाइल और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान और उनके नेटवर्क का पता लगाने का निर्देश दिया गया है.
पुराने अपराधियों की प्रोफाइलिंग, जेल से बाहर आए अपराधियों पर नजर
पुलिस पूर्व में चेन स्नेचिंग या इसी तरह के अपराधों में शामिल रहे अपराधियों की प्रोफाइलिंग और सत्यापन भी कर रही है. जेल से बाहर आए ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, जिनका इस तरह के अपराधों से पुराना संबंध रहा है.
हर घटना पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश
वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को चेन स्नेचिंग की हर घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, अनुसंधान शुरू करने और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि फील्ड पुलिसिंग, तकनीकी निगरानी और पूर्व अपराधियों के सत्यापन को एकीकृत कर कार्ययोजना के तहत कार्रवाई की जाए, साथ ही पुराने मामलों का शीघ्र उद्भेदन करते हुए संलिप्त अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
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